A pesar de su juventud, tiene casi 30 años de trayectoria como actor. Encarnó emblemáticos personajes en televisión, cine y en el último tiempo incursionó con más fuerza en teatro. Mariano Martínez, a sus 47 años, se muestra en esta entrevista con Ciudad analítico, reflexivo, disfrutando y eligiendo cada momento.

Padre de tres hijos, con flamante nueva pareja y el desafío de conducir La Jaula de la Moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) por delante, el actor, productor ¡y ahora conductor! se abrió en una charla sin cassette.

-¿Cómo estás, Mariano? Te veo entrar a este canal que tanto has conocido como actor pero me pregunto si ahora entrás distinto como conductor.

-Entro distinto, sí. Es como cuando me saco el “sombrero” de actor y me pongo el de productor. Me lo tomo tranquilo, me gusta disfrutar pero tomarme las cosas en serio. Me gusta también reírme y relajar.

-Ahora por ejemplo, sos colega de Nelson Castro, que también trabaja acá muy cerca.

-Ja, ja, ja. Nelson, sorry (junta las palmas de sus manos a la altura de su pera). Me encanta que esta experiencia sea en este programa. Una de las razones por las que lo estoy haciendo es porque es en este programa, con la gente que lo hace. Me llevo muy bien con Fa (Fabián Medina Flores), Claudio Cosano y Eugenia Clemente, la productora. Al equipo técnico también lo conozco y me cayeron muy bien.

El conductor y los diseñadores estrenan una nueva temporada del programa más importante de la moda argentina, en Ciudad Magazine.

-¿Cómo te decidiste a aceptar la propuesta?

-Me guío mucho por las corazonadas de un tiempo a esta parte, le doy mucha importancia a eso. Y el momento llegó ahora.

-¿En otros momentos has aceptado cosas que no tenían que ver con seguir ese instinto?

-Sí, me pasó mucho. En tele sobre todo. Sentía que no iba y después lo sentí durante el proyecto. Aprendí con el tiempo que hay que seguir el instinto porque todo tiene consecuencias. Si te la jugás por algo que realmente querés hacer está todo bien y te la bancás, pero si vos ya sabías que no era para vos, es distinto.

-¿Cómo te encuentra este proyecto en este momento de tu vida?

-Estoy muy bien. El programa tiene prestigio y a mí me gusta la moda.

-Y las señoras te van a amar.

-Tengo ese público y me encanta.

-¿Con respecto a comentarios picantes, que quizás pueden hacer Fabián y Claudio en La Jaula, cómo te vas a manejar?

-Está muy bien que ellos lo hagan porque son los que saben. No sé cómo me voy a desarrollar cuando vayan pasando los programas pero creo que seré más buena onda. Creo que voy a estar muy presente y va a salir mi esencia.

“Aprendí con el tiempo que hay que seguir el instinto porque todo tiene consecuencias. Si te la jugás por algo que realmente querés hacer está todo bien y te la bancás, pero si vos ya sabías que no era para vos, es distinto”.

-¿Sos de decir “uh, qué se puso este”?

-Voy más a lo positivo. Y me gusta la gente disruptiva a nivel moda, tipo Adam Sandler que se pone lo que le gusta y no le importa nada.

Su pasado como galancito

-¿Cómo te llevás con el término “galán” que se ha usado tanto durante años para describirte a vos y a muchos de tus colegas?

-Siento que siempre he hecho papeles muy humanos, con historias de vida. No es que me han tocado esos galanes de otra época, estructurados. Siempre hice de gente que podrías encontrar en cualquier lado.

-Ahora cambiaron las historias y, por ejemplo, en teatro cambiaron los personajes que te tocan o que vos elegís.

-Mirá, ahora en Ni media palabra (Complejo La Plaza), con Nico Cabré y El Bicho Gómez hacemos el humor que por ahí hacíamos cuando trabajamos juntos antes (en Son amores), ese que a la gente tanto le gustaba y le trae nostalgia. Hay clásicos que siempre van a perdurar.

-Te escuchaba contar en Otro día perdido que quizás ahora empezaste a tomar más conciencia de lo que significaron algunos trabajos tuyos en tele para el público, de qué manera acompañaron a la gente durante años en sus casas.

-Ahora lo empezamos a tener bastante presente con Nico. Y decíamos el otro día que es re loco cómo a la gente le gusta vernos juntos, todos los recuerdos lindos que les traemos. Y a nosotros nos pasa igual porque nos recuerda grandes momentos que vivimos, fue muy importante esa etapa. Y creo que la vida es así, hay momentos lindos y otros no tanto. El momento es ahora y hay que disfrutar.

La dupla con Nicolás Cabré

-¿Cómo se dio el reencuentro con Nico después de años de no verse?

-Lo llamé después de mucho tiempo, hace cinco años. Le dije que buscáramos algo para hacer juntos. Él justo estaba arrancando Me duele una mujer en teatro y cuando terminó ese proyecto, me llamó y me dijo que tenía ganas de empezar a dirigir y que le encantaría que yo actúe en la obra. Para mí fue un honor y volvimos a trabajar juntos en Tom, Dick y Harry. Después me pasaron esta propuesta que Nico la había leído con Rocío Pardo, su esposa, y me la devoré en una hora y dije “listo, llegó”. Ahora estamos los dos arriba del escenario y nos estamos disfrutando mucho. Tenemos la obra re afilada, los dos y El Bicho.

-Son los dos bastante exigentes.

-Somos muy iguales, nos gusta que salga bien arriba del escenario. Los tres tenemos ese tipo de forma de laburar. La pasamos bien y la gente también. En este momento lo que hay que hacer es disfrutar.

-¿Salen planes con Nico por fuera del teatro o post función?

-A veces sí. Cada uno tiene su rutina. Pero sí, vamos a comer, charlamos. Antes de salir a hacer la función comemos una picadita y charlamos.

-¿Se habla de tema hijos, por ejemplo?

-Se habla de todo, todo se comenta. Es lindo que te escuchen. La vida es un instante. Me pasa que lo veo a Nico por ejemplo y pienso “nos conocemos hace 30 años, estamos grandes pero no tan grandes”. Es dar gracias que estamos acá y disfrutar.

-¿Cómo te llevás con el paso del tiempo?

-Tengo la conciencia de saber que la vida... sabemos cómo es y hay que disfrutarla. Porque quizás hay un momento en el que puede que no siga, por decirlo de una manera amable.

-Durante toda la charla he notado que estás muy en el presente y reflexivo con respecto a todo lo que es disfrutar y vivir el momento. ¿Hay algo que te haya hecho click como para que pienses y vivas así?

-Me parece que es algo natural de la vida, si más o menos tenés un autoconocimiento y un trabajo. A mí me gusta la astronomía por ejemplo y veo al Artemis II cerca de la luna y nos veo a nosotros tan chiquitos... Soy de apreciar esas cosas, o ver un amanecer, un atarceder. Para mí todo eso es maravilloso.

“Tengo la conciencia de saber que la vida... sabemos cómo es y hay que disfrutarla. Porque quizás hay un momento en el que puede que no siga, por decirlo de una manera amable”.

-¿Y si hay un momento, digamos, difícil cómo hacés para seguir con esa filosofía?

-Y bueno, pasa, lo transito, lavado de cara y seguimos.

Videos y edición: Solana Di Tullio.