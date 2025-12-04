Luego de dos años de amor, Nicolás Cabré y Rocío Pardo pasaron por el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires y se convirtieron oficialmente en marido y mujer.

La pareja dio el “sí” rodeada de sus seres queridos. Entre los presentes estuvo Rufina Cabré, la hija que el actor tuvo con la China Suárez, quien acompañó a su papá en primera fila y no se despegó de él en ningún momento.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron (Instagram)

Tras la firma de la libreta, los recién casados compartieron un festejo íntimo, a la espera de la gran celebración.

El mega casamiento será el 5 de diciembre en Córdoba, tierra natal de la bailarina, donde se espera una fiesta a lo grande, con invitados del mundo del espectáculo y un despliegue que promete ser inolvidable.

