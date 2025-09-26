Nicolás Cabré estuvo en Otro Día Perdido en un ida y vuelta súper relajado con Mario Pergolini, donde habló de su decisión de casarse con Rocío Pardo: “Con mi novia, futura esposa, vamos a dirigir una obra, estoy viviendo un momento hermoso de mi vida”.

“Estoy viviendo con una felicidad que no conocía, con una tranquilidad, una relación absolutamente sana con una persona que somos amigos, amantes, todo”, dijo el padre de Rufina en el programa de eltrece.

Nicolás Cabré en Otro Día Perdido con Mario Pergolini (Foto: captura de eltrece).

“¿Fiesta a todo culo?" , repreguntó el conductor y el productor confesó: “Fiesta, arrancamos diciendo no, hagamos un asado familiar y se te va agrandando, ya que estamos y hagamos esto y hagamos lo otro, igual la idea es tranquila, los dos somos muy tranquilos. Es atardecer y noche”.

CUÁNTO CUESTA QUEDARSE EN LA ESTANCIA EN LA QUE NICOLÁS CABRÉ Y ROCÍO PARDO SE CASARÁN

Para los pocos afortunados que puedan pasar la noche en la estancia en la que se casarán Rocío Pardo y Nicolás Cabré, el precio tampoco es menor: 200 dólares la noche por persona.

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré (Foto: captura de eltrece).

“Si quiero yo el fin de semana ocupar una de estas habitaciones, me dijeron alrededor de 200 dólares la noche por persona”, detallaron en el vivo del programa de eltrece.

Respecto de la cobertura mediática, el periodista oriundo de Córdoba dijo: “Nosotros estimamos que sí, algo se va a poder cubrir del casamiento, además Rocío tiene una excelente relación con la prensa”.

