Este domingo, Rufina Cabré viajó junto a sus hermanos Magnolia y Amancio a Turquía, pero, a diferencia de los que se creía, no lo hizo acompañada de Nicolás Cabré sino de su abuela, Marcela Riveiro y de la niñera de la familia.

A comienzos del mes, en Implacables, Naiara Vecchio contó que la China Suárez y Mauro Icardi le ofrecieron a Nicolás Cabré un pasaje para poder llevar a su hija a ese país. “La China está allá con Mauro, que no puede volver porque el club ya le dio muchos meses para poder recuperarse”, explicó.

“Ayer (por el 8 de agosto) estaba previsto que volvieran los hijos de Benjamín Vicuña, pero se sumó Rufina porque quería acompañar a sus hermanos. Me dicen que Rufina es muy madura, acompañando siempre a su familia. Volvieron con la mamá de la China, su pareja, y la niñera”, agregó la periodista.

SE SUPO POR QUÉ NICOLÁS CABRÉ NO VIAJÓ CON SU HIJA RUFINA A TURQUÍA

La compañera de Naiara, Lola Cordero añadió en esa ocasión que Cabré iba a volver con Rufina a Turquía “porque quiere saber en qué lugar va a estudiar, cómo es el ambiente en el que se va a mover la nena para quedarse tranquilo de la situación”.

Sin embargo, Cabré no viajó y Naiara le contó a Ciudad cómo es la situación actual de los ex. “El 22 de agosto los menores volvieron de Uruguay con Benjamín Vicuña (que graba allí una película) y este 24 se iban todos juntos porque Rufina empieza las clases en Turquía”, explicó.

“Eugenia le dio la posibilidad a Cabré de visitarla cuando quiera”, aclaró Eugenia, sobre la posibilidad real del actor de viajar a ver a Rufina a Turquía en medio de sus labores como director teatral a intérprete. Asimismo, Naiara contó que Magnolia y Amancio “regresarán el 19 de septiembre a Argentina y van a estar con Benjamín desde el 20 de ese mes”.

