Nicolás Cabré aprovechó el fin de semana largo para compartir tiempo en familia. El actor viajó a Córdoba, la tierra natal de su novia y futura esposa, Rocío Pardo, y sumó a la placentera estadía a su hija, Rufina.
Nicolás disfrutó de su niña de 12 años, fruto de su relación con la China Suárez, antes de que la menor viaje nuevamente a Turquía, donde se instalará temporalmente.
A pesar de lo difícil que le resultará tener a Rufina lejos, Cabré atraviesa uno de los momentos personales más felices de su vida: se casará con Rocío en diciembre y protagonizará una obra de teatro junto a Mariano Martínez.
LAS FOTOS DEL FIN DE SEMANA DE CABRÉ CON SU HIJA Y SU NOVIA EN CÓRDOBA
