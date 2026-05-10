Jimena Barón volvió a hacer reír a sus seguidores al mostrar el particular disfraz que eligió su hijo Momo para una muestra escolar.

A través de sus historias de Instagram, la artista compartió una foto del nene completamente caracterizado como un supuesto “abogado chanta”, con un look que rápidamente llamó la atención de sus fanáticos.

EL DESOPILANTE DISFRAZ DE MOMO QUE MOSTRÓ JIMENA BARÓN

En la imagen se puede ver a Momo usando un sombrero rayado, anteojos oscuros y ropa de estilo vintage, mientras posa sonriente frente a cámara.

La foto estaba acompañada por una figura recortada de un hombre vestido con saco cuadrillé, sombrero y corbata roja, reforzando la estética exagerada y humorística del personaje.

Momo se disfrazó de “abogado chanta” para una muestra escolar y Jimena Barón reaccionó divertida. Crédito: Instagram

Además, Jimena Barón sumó una frase que terminó de coronar el momento: “Momo abogado”.

LA REACCIÓN DE JIMENA BARÓN QUE HIZO REÍR A TODOS

Fiel a su estilo relajado y espontáneo en redes sociales, la cantante tomó con humor la elección de su hijo y decidió compartir el momento con sus millones de seguidores.

No es la primera vez que Jimena Barón muestra escenas cotidianas junto a su hijo, con quien suele compartir distintos momentos familiares y divertidas anécdotas que rápidamente se vuelven virales.