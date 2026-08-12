Un tren, una habitación prestada, un bar, una ciudad desconocida y una guitarra. Para Juane Pelegrín, el viaje no fue solamente el contexto en el que nació su nuevo álbum: fue parte de la manera de construirlo.

Así surgió elige vida, su nuevo trabajo discográfico, un recorrido de ocho canciones grabadas en siete ciudades: Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Cipolletti, Villa María, Montevideo y Buenos Aires.

El cantautor argentino-cubano convirtió los kilómetros recorridos en parte de la identidad del disco, que nació entre trenes, bares y habitaciones prestadas y que encuentra su unidad precisamente en ese movimiento.

El álbum será presentado oficialmente el 10 de septiembre en Strummer.

Foto: prensa Juane Pelegrín

“elige vida”: un álbum grabado en siete ciudades

El nuevo trabajo de Juane Pelegrín fue registrado en distintos puntos del país y también en Montevideo. Cada ciudad dejó una marca particular en las canciones y terminó formando parte de una obra que entiende la música como una experiencia colectiva.

Con producción de Matt Miller y mezcla y mastering de Pipe Quintans, de Resto del Mundo, elige vida propone un recorrido dividido en dos lados que cruza trova, folk contemporáneo, canción de autor y sonidos urbanos.

La propuesta también incorpora programaciones y diferentes climas sonoros sin perder el eje de la guitarra y de una escritura atravesada por experiencias personales.

Las colaboraciones que forman parte del nuevo disco

Las colaboraciones ocupan un lugar central en elige vida. Lejos de funcionar como participaciones aisladas, forman parte del concepto del álbum y de una mirada sobre la música entendida como un espacio de encuentro.

El disco cuenta con Sol Bassa en “Comida de ayer”, Flor Sakeo en “Mirando los trenes”, Rodrigo Manigot en “Hogar, dulce ahogar”, Marki en “Llamada en espera” y Fede Morosini, de Julen y la Gente Sola, en “Dios hizo barro”.

El cierre tiene además un invitado especialmente significativo: Litto Nebbia, quien participa en “Escúchame entre el ruido”.

El encuentro entre ambos representa también un diálogo entre distintas generaciones de la canción argentina y profundiza una colaboración que ya había comenzado anteriormente.

La historia detrás del nombre “elige vida”

El título del álbum toma como referencia la célebre consigna “Choose Life”, popularizada por Trainspotting, pero Juane Pelegrín la resignifica desde una perspectiva personal.

En sus canciones, la idea de elegir la vida aparece vinculada con la nostalgia, la creación y la posibilidad de seguir adelante incluso cuando las circunstancias parecen indicar lo contrario.

La nostalgia ocupa un lugar importante dentro del álbum, aunque no como una forma de quedarse atrapado en el pasado.

La propuesta de elige vida es recordar aquello que alguna vez hizo feliz sin convertir esos recuerdos en una prisión.

Foto: prensa Juane Pelegrín

Quién es Juane Pelegrín

Juane Pelegrín es un cantautor y escritor argentino-cubano nacido en Buenos Aires y formado en la escena de Once.

Antes de iniciar su carrera solista estuvo al frente de Talleres Espaciales. Más tarde comenzó un recorrido propio en el que la guitarra criolla se convirtió en uno de los ejes de una propuesta que combina rock, trova y canción de autor.

Su obra se caracteriza por cruzar experiencias íntimas con una mirada sobre el presente y por una fuerte vocación colaborativa.

A lo largo de su recorrido recibió el reconocimiento de músicos como Felipe Barrozo, de Intoxicados, Javier Sisti Ripoll, de 107 Faunos, y Litto Nebbia.

La trayectoria de Juane Pelegrín antes de “elige vida”

El nuevo álbum llega después de una etapa marcada también por los viajes y las diferentes formas de registrar canciones.

En 2024, Pelegrín publicó PENDENCIERO, un trabajo concebido como una serie de “postales emocionales” grabadas en ocho ciudades diferentes.

Ese mismo año presentó Cuarteles de Invierno Vol. 2, una sesión en vivo registrada en un bar porteño, y editó una nueva versión de “Escúchame entre el ruido” junto a Litto Nebbia, grabada en los históricos Estudios ION.

Su discografía también incluye el EP de versiones El Salsero, de 2021, y su primer álbum, Pendenciero, de 2024.

Con elige vida, Pelegrín profundiza una búsqueda que atraviesa buena parte de su obra: viajar, encontrarse con otros músicos y convertir las experiencias del camino en canciones.

El resultado es un disco que, desde su propio proceso de grabación, propone una idea que también atraviesa sus letras: que las canciones pueden pertenecer a muchas ciudades al mismo tiempo y que, en definitiva, el viaje también puede ser una forma de encontrarse.