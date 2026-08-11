La espera terminó para los fanáticos de Foo Fighters: la banda liderada por Dave Grohl vuelve a la Argentina y ya se conocieron los precios de las entradas para el esperado recital que dará el 25 de febrero de 2027 en el Estadio River Plate.

El grupo estadounidense se presentará en Buenos Aires en el marco de su gira mundial Take Cover Tour, en lo que será su quinta visita al país. El show también contará con Usted Señálemelo y Pacifica como bandas invitadas.

Pero, para quienes ya están haciendo cuentas para no perderse el regreso, hay un dato clave: las entradas parten de $132.250 y llegan hasta $419.750, con el cargo por servicio incluido.

Cuánto cuestan las entradas para Foo Fighters en River

Los precios varían de acuerdo con la ubicación dentro del estadio. El ticket más económico corresponde a la Platea Sívori Alta, mientras que las plateas preferenciales y el Campo Delantero son las opciones más costosas.

¿Cuál es la entrada más barata para Foo Fighters?

La alternativa de menor precio es la Platea Sívori Alta, que cuesta $132.250 finales.

Le sigue la Platea Sívori Media, a $143.750, mientras que las ubicaciones altas de Belgrano y San Martín ascienden a $195.500.

En el otro extremo, quienes quieran estar en el Campo Delantero deberán pagar $396.750, mientras que las plateas Belgrano y San Martín en sus sectores Inferior, Bajo o Medio llegan a $419.750.

Foto: prensa Foo Fighters

Cuándo salen a la venta las entradas de Foo Fighters

La venta tiene dos etapas.

La preventa exclusiva para clientes Banco Macro Visa comenzó este martes 11 de agosto a las 10, mientras que la venta general comenzará el miércoles 12 de agosto a las 10, con cualquier medio de pago.

Además, durante la Concert Week, los clientes Macro Visa tienen un beneficio especial: pueden acceder a 9 cuotas sin interés hasta el 16 de agosto o hasta agotar el stock disponible. Una vez finalizada esa promoción, el beneficio continuará con hasta seis cuotas sin interés.

Foto: prensa Foo Fighters

Dónde comprar las entradas para Foo Fighters

Los tickets se venden únicamente a través de All Access, la plataforma oficial indicada para el recital.

Por la expectativa que generó el regreso de la banda, se espera una fuerte demanda desde el comienzo de la venta general.

Foo Fighters vuelve a River después de 15 años

El recital del 25 de febrero de 2027 tendrá además un componente especial para los seguidores argentinos: será la quinta presentación de Foo Fighters en el país.

La historia de la banda con Argentina comenzó en 2012, cuando Dave Grohl y compañía se presentaron en River Plate como parte del Quilmes Rock.

Luego regresaron al Estadio Único de La Plata en 2015, tocaron en Vélez en 2018 y volvieron en 2022, cuando encabezaron el cierre del Lollapalooza Argentina.

Ahora, 15 años después de aquella primera visita, volverán a River para reencontrarse con uno de sus públicos más fieles.

Foo Fighters vuelve al país. Foto: prensa

Foo Fighters llega con nuevo disco

El regreso a la Argentina se produce durante el Take Cover Tour, la gira mundial que comenzó el 10 de enero de 2026 en León, México, y que continuará durante 2027.

El tour acompaña el lanzamiento del duodécimo álbum de estudio de Foo Fighters, Your Favorite Toy, editado en abril de 2026. El disco fue grabado entre 2024 y 2025 y es el primero de la banda con Ilan Rubin en batería.

El álbum llegó después de But Here We Are (2023), el trabajo que marcó una nueva etapa para el grupo tras la muerte de Taylor Hawkins en 2022.

Durante los conciertos de la gira, Foo Fighters combina sus grandes clásicos con canciones del nuevo álbum, además de incluir un tramo acústico y recuperar temas que hacía años no formaban parte de sus listas habituales.

Así, el 25 de febrero de 2027, el Estadio River Plate volverá a recibir a una de las bandas de rock más importantes de las últimas décadas. Y para quienes quieran estar ahí, el primer dato a tener en cuenta ya está confirmado: habrá que desembolsar entre $132.250 y $419.750 por entrada, según la ubicación elegida.