La causa que involucra a Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó un nuevo elemento que vuelve a poner el foco sobre lo ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto en el departamento del exdiputado, en Belgrano.

Mientras Moyano rompió el silencio y aseguró ante la prensa que su pareja había sufrido un paro cardíaco dentro del departamento, que él intentó asistirla y que no ejerció violencia ni la privó de su libertad, trascendió un documento policial que reconstruye lo que los efectivos encontraron cuando llegaron al lugar.

Se trata de un acta circunstanciada de la Policía de la Ciudad, fechada el 4 de agosto a las 5:30 de la madrugada, cuyo contenido aporta el testimonio de un hombre que se encontraba en el lugar y describe la escena que presenció.

Qué dice el acta policial sobre el episodio con Facundo Moyano

Según consta en el documento, los efectivos se encontraban en la zona después de recibir un llamado al 911 relacionado con una persona que requería asistencia.

El testigo relató ante la Policía que, al observar la situación, vio a una mujer corriendo en dirección a la avenida, mientras solicitaba auxilio, y que detrás de ella corría un hombre.

El documento señala que los agentes lograron detener a ambos en un vehículo policial.

La entrevista completa de Facundo Moyano con Mario Massaccesi en TN

Luego, siempre según el acta, la mujer manifestó ser la novia del hombre y relató que había sido golpeada.

Pero no fue la única acusación que quedó asentada en ese momento: de acuerdo con el testimonio incorporado al documento, la joven también manifestó que el hombre la había mantenido dentro del domicilio contra su voluntad y que había aprovechado una oportunidad para salir en busca de ayuda.

La mujer fue identificada en el acta como Candela Arizaga, mientras que el hombre fue identificado como Facundo Moyano.

Foto: captura de pantalla de X

El testigo también describió el pedido de auxilio

El relato policial agrega un elemento relevante: el testigo aseguró haber observado a la mujer corriendo y pidiendo auxilio, mientras un hombre la seguía.

Ese relato aparece en el acta elaborada por los efectivos que intervinieron aquella madrugada y constituye una de las primeras reconstrucciones documentadas de lo ocurrido en el exterior del edificio.

Esto adquiere especial relevancia después de las declaraciones que Moyano realizó este martes.

Foto: cuenta de X de Ángel de Brito

Qué dijo Facundo Moyano sobre lo ocurrido

Tras permanecer detenido y ser imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, Moyano decidió hablar públicamente sobre el episodio.

El exdiputado sostuvo que Candela sufrió un paro cardíaco dentro del departamento y que él intentó asistirla.

“Después de que Candela tuvo un paro cardíaco, yo me comunico con el portero”, explicó durante una entrevista televisiva. También afirmó que le practicó maniobras de RCP y que luego pidió asistencia médica.

Además, negó haber ejercido violencia contra su pareja y rechazó que la hubiera mantenido encerrada.

Otro de los puntos sobre los que fue consultado fue el supuesto consumo de drogas. Moyano aseguró que no consume estupefacientes y que nunca tuvo problemas de adicción.

Foto: Captura de Instagram Stories (@facundomoyanook)

La contradicción que surge entre ambas versiones

El punto que vuelve especialmente relevante el acta es la diferencia entre la explicación que Moyano dio públicamente y lo que quedó asentado en el documento policial sobre el momento de la intervención.

Mientras el exdiputado sostuvo que la situación comenzó con una emergencia médica de Candela dentro del departamento y que él intentó ayudarla, el acta registra que, cuando los policías intervinieron, la joven manifestó que había sido golpeada y que había permanecido dentro del domicilio contra su voluntad.

Esto no significa que el acta determine por sí sola qué ocurrió ni que las acusaciones estén judicialmente probadas. Se trata de un testimonio incorporado a la intervención policial y deberá ser valorado junto con el resto de las pruebas de la causa.

La investigación continúa abierta y Moyano permanece imputado.

Candela Arizaga también dio su versión

En los últimos días, Candela Arizaga amplió su declaración ante la Justicia y ratificó que no había sido agredida por Moyano. También manifestó públicamente que había atravesado un brote y negó que las imágenes que se conocieron de ella corriendo por la calle representaran un intento de escapar de su pareja.

La influencer incluso expresó su intención de retomar la relación con el exdiputado y pidió que se revisaran las restricciones de acercamiento y contacto que habían sido impuestas mientras avanzaba la investigación.

De esta manera, el expediente reúne versiones diferentes sobre un mismo episodio: el relato inicial asentado por la Policía, las posteriores declaraciones de Arizaga y la explicación que ahora brindó Moyano ante los medios.

Cómo sigue la causa contra Facundo Moyano

Moyano fue detenido después del episodio y posteriormente recuperó la libertad tras declarar ante la fiscalía. La causa continúa bajo investigación por las acusaciones de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

El exdiputado sostiene su inocencia y afirmó que cuenta con videos registrados dentro de su departamento que, según considera, respaldarían su versión de los hechos. Hasta el momento, señaló que ese material todavía no fue entregado a la Justicia.

Ahora, el acta policial que registra lo sucedido durante la intervención de aquella madrugada se suma a los elementos que deberán ser analizados por la Justicia para determinar qué ocurrió realmente.

Si sufrís, sufriste o conocés a alguien que sufra violencia de género, llamá de manera gratuita al 144 las 24 horas para solicitar ayuda.