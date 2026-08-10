Yanina Latorre sorprendió al revelar nuevos nombres que formarían parte de la próxima edición de MasterChef Celebrity, el reality gastronómico de Telefe. Desde su programa SQP, que se emite por América TV, la conductora adelantó tres figuras que ya estarían confirmadas para el ciclo.

Entre los nombres que más llamaron la atención aparece L-Gante, quien se sumaría al programa como otro famoso ex de Wanda Nara. De esta manera, el cantante seguiría los pasos de Maxi López, (padre de los tres hijos varones de la conductora) quien fue figura de la última edición del reality.

La incorporación de L-Gante promete generar expectativa por su conocida relación con Wanda Nara y por la repercusión mediática que tuvo el vínculo entre ambos. Su llegada a las cocinas de MasterChef podría convertirse en uno de los grandes atractivos de la nueva temporada.

Wanda Nara y L-Gante. Foto: RS Fotos

Dalma Maradona también será parte de MasterChef Celebrity

Además de L-Gante, Yanina Latorre reveló que Dalma Maradona, hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe, será otra de las famosas que participará de la próxima edición de MasterChef Celebrity.

Dalma con su hermana Gianinna y su mamá Claudia. Crédito: Instagram

La actriz se sumará al desafío gastronómico como participante del reality de Telefe.

Edith Hermida, otra de las figuras confirmadas

Edith Hermida (Foto: Movilpress)

Por último, Yanina Latorre anticipó un tercer nombre para MasterChef Celebrity: Edith Hermida, histórica integrante de Bendita y actual conductora del programa de El Nueve.

De esta manera, el reality comienza a definir su nuevo elenco con figuras de distintos ámbitos del espectáculo, mientras crece la expectativa por la próxima temporada.