Celia Cuccittini, la madre de Lionel Messi y esposa de Jorge Messi, atraviesa un profundo dolor tras la muerte de su marido. En medio del duelo, le envió un conmovedor mensaje a Marina Calabró, quien lo compartió en televisión.

La periodista leyó las palabras de Celia durante su programa Primicias Ya, por América TV.

“Sólo le pido a Dios fuerzas para que me ayude a afrontar todo esto de la mejor manera posible”, expresó la madre de Lionel Messi, dejando en evidencia el duro momento que atraviesa junto a toda su familia.

QUÉ DIJO CELIA CUCCITINI DE LA MUERTE DE JORGE MESSI

Lionel Messi llegó a Rosario para despedir a su papá, Jorge Messi:

La muerte de Jorge Messi conmocionó a toda la familia y generó una enorme tristeza entre quienes conocieron al padre y representante de Lionel Messi. Tras varios meses de problemas de salud, el hombre que acompañó al futbolista desde sus primeros pasos en el fútbol murió a los 68 años.

El padre del capitán de la Selección argentina falleció en el Sanatorio Centro de Rosario, su ciudad natal, luego de atravesar durante varios meses un delicado cuadro de salud