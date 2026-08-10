La salud de Denisse Belén González mejoró ostensiblemente el fin de semana, y este lunes recibió el alta médica junto a Bautista Mascia.
“Me voy a casa”, celebró la ex Gran Hermano en redes sociales.
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Sin embargo aclaró: “Esto todavía no terminó“.
“Voy a tener que seguir haciéndome análisis, controles médicos y cuidarme muchísimo. Aún queda un camino por recorrer pero poder continuarlo desde casa ya es un paso enorme”, enfatizó.
El agradecimiento a sus seguidores
Además, Denisse recordó a sus fanáticos: “Gracias de corazón a cada persona que me mandó un mensaje, pidió por mí, se preocupó y me acompañó desde donde pudo”.
“Sentí todo el amor que me mandaron y no saben cuánto me ayudó en estos días. Me voy a casa profundamente agradecida por la vida y por tenerlos a ustedes del otro lado”, cerró Denisse Belén González.