Cuando Denisse Belén González se sometió a un análisis de sangre jamás imaginó que con el resultado en mano quedaría internada, y si bien en su momento le puso onda con los videos que grabó junto a Bautista Mascia, la ex Gran Hermano se confesó con Ciudad.

“Sigo en un momento bastante difícil”, afirmó la modelo.

Es que el lunes había resumido su parte médico sin vueltas: “Hoy las plaquetas bajaron a 6.000. (Ayer estaban en 8.000) No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo. Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza”.

Denisse Belén González. (Foto: @denisse_belen_gonzalez)

De ahí que Denisse blanqueó lo que de verdad le preocupa: “Mis plaquetas todavía no logran estabilizarse. Los médicos siguen haciendo estudios para encontrar la causa y definir cuál va a ser el tratamiento”.

Denisse Belén González

Los pasos a seguir

“Incluso se está evaluando la posibilidad de hacer un estudio de médula ósea si es necesario”, adelantó con una mezcla de temor y desconcierto ante una eventual punción.

Bautista Mascia y su novia Denisse González en el cumpleaños de Martita y Felipe Fort (Foto: Movilpress).

-¿A qué valores deberías llegar para volver a la normalidad?

-Ayer estaba en 5.000 plaquetas. Una persona sana suele tener entre 150.000 y 450.000, así que sigo muy por debajo de lo normal. Para poder pensar en el alta tienen que subir y, sobre todo, mantenerse estables. Hoy los médicos están enfocados en encontrar la causa de la enfermedad y lograr que mi cuerpo deje de destruir las plaquetas. Mientras eso no pase, sigo necesitando controles muy de cerca.

Ayer estaba en 5.000 plaquetas. Una persona sana suele tener entre 150.000 y 450.000, así que sigo muy por debajo de lo normal. Denisse González

-¿Qué te llevó a hacerte el análisis de sangre?

-La realidad es que llegué de casualidad. Había ido simplemente a hacerme un chequeo anual, como hago siempre. De hecho, sentía como que “un angelito” me decía que fuera antes. Ese lunes me desvelé y pensé: “Aprovecho y voy hoy”.

Denisse Belén González con Bautista Mascia al principio de su internación

-Casi como una señal...

-En realidad tenía turno para cuatro días después. Si hubiera esperado, con lo rápido que bajaron mis plaquetas, probablemente habría llegado en una situación muchísimo más complicada. También tenía un viaje que terminó cambiando de destino, así que siento que hubo una cuota de suerte, pero también la importancia de hacerse los controles de rutina. Si no hubiera ido ese día, hoy la historia podría haber sido muy distinta.

Denisse Belén González con Bautista Mascia al principio de su internación

Siempre con Bautista Mascia cerca para mimarla, cuidarla y alentarla, Denisse Belén González cerró: “Hoy no puedo decir cuándo voy a volver a mi vida normal porque depende completamente de cómo responda mi cuerpo. Estoy tratando de vivir un día a la vez y enfocarme en recuperarme”.