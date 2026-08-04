Luego de que la Justicia italiana autorizara su regreso a la Argentina junto a sus hijas, Wanda Nara publicó en sus redes sociales una foto de los nuevos documentos de sus hijos. Desde el aeropuerto, rumbo a Buenos Aires, la conductora mostró una imagen en la que se ven los pasaportes italianos de sus niños sostenidos por todos ellos, acompañada por una frase que rápidamente generó repercusión.

En la historia de Instagram se observa a la empresaria y a los menores exhibiendo sus nuevos documentos de viaje, duro trámite que debió realizar tras el robo que sufrió durante su estadía en Italia. Sobre la postal escribió una breve pero contundente frase: “Mami lo logró”.

El gesto llegó después de que la empresaria consiguiera la autorización judicial para abandonar Italia con las menores y regresar al país. En las últimas horas, Wanda había compartido un emotivo balance de su viaje, donde aseguró que volvía “sin sus bolsos favoritos, con pasaportes nuevos y con sus hijos”.

El posteo de Wanda Nara con los documentos de sus hijos tras el escándalo con Mauro Icardi en Italia (Foto: Instagram/@wanda_nara).

Ahora volvió a dejar en claro que considera este regreso una victoria personal. La conductora de Masterchef eligió expresarse una vez más a través de un mensaje breve, pero cargado de significado para quienes siguen de cerca la disputa familiar.

QUÉ DIJO WANDA NARA SOBRE LOS VIDEOS DE SEGURIDAD QUE PUBLICÓ DEL DÍA DEL ROBO EN SU CASA

Sobre los videos de seguridad, Wanda Nara aclaró que no estaban editados y que ella misma los extrajo de su teléfono: “Los videos los saqué yo de mi teléfono, los busqué por la cámara. Volviendo desde Nueva York hice screenshot desde mi teléfono, hice video de pantalla”.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@wanda_nara)

La empresaria también contó que la policía ya contaba con los chips y la base de datos de su casa antes de que ella llegara a Italia. Además, explicó que solo pudo publicar un fragmento del video con autorización de la persona a cargo de la investigación, para no entorpecer el trabajo policial.

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