La guerra sin tregua de Wanda Nara contra Mauro Icardi sumó otro capítulo en las últimas horas, cuando se supo que Ana Rosenfeld buscará que el futbolista no pueda abandonar el país hasta saldar la totalidad de la cuota alimentaria de sus hijas, pero Elba Marcovecchio rechazó furiosa las pretensiones contra su defendido.

Si bien Icardi en julio había pagado lo que acumulaba de deudas reclamadas ante la Justicia, Martín Candalaft aclaró que “por abril y mayo” tendría que desembolsar 60.000 dólares, pero que “debido a un incumplimiento” corresponde una multa del 50 por ciento, lo que daría un total de “90.000 dólares″.

Además, Guido Záffora conto en DDM que según Rosenfeld “Mauro no puede salir del país por el pedido de la semana pasada hasta nueva orden”.

Ana Rosenfeld y Wanda Nara. Foto: Instagram (@ana.rosenfeld)

Es decir que, a lo ya dispuesto, la letrada de Wanda sumará otro expediente con el mismo objetivo de retener a Mauro hasta que se ponga al día.

La reacción de la abogada de Mauro Icardi

Sin embargo, Elba Marcovecchio salió en vivo a rechazar la versión del lado de Nara: “Estoy escuchando la sarta de pavadas”.

“Hizo una presentación en Argentina sin documentación ni jurisdicción y recién ocho días después del robo, o lo que haya pasado, porque no acreditó nada en el expediente de acá, lo comenzó en Milán... Porque tanto las nenas como la documentación son italianas”, continuó en referencia al hurto de los documentos de las dos menores.

Y afirmó: “Mauro no firmaba (los nuevos pasaportes) por coherencia con el reclamo de restitución internacional a Turquía”.

De ahí que Marcovecchio enfatizó que dado que las chicas nacieron en Italia, la resolución de la justicia argentina “es inconstitucional y sin fundamento jurídico”.

Por eso, la abogada de Mauro Icardi adelantó que apelará el fallo que promovió Wanda Nara y se esperanzó: “Tengo mis serias dudas que la Cámara confirme semejante disparate”.

“Lo de los 90.000 dólares es absurdo” por dos meses de cuota alimentaria. Marcovecchio recordó que, ahora, el futbolista está sin club.