Maru Botana se rindió ante el encanto de París y compartió en su cuenta de Instagram un álbum con las mejores postales de una escapada de cuatro días a la capital francesa junto a parte de su familia y amigos.
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“Viajecito de 4 días de despeje y disfrute, de caminar, correr y mucha bici”, escribió junto al posteo.
GASTRONOMÍA SOFISTICADA Y PASEOS EN FAMILIA
Como suele ocurrir en cada salida de la chef, la comida ocupó un lugar central en la agenda parisina.
Más allá de la mesa, el viaje tuvo un fuerte componente de actividad física y aire libre. Los recorridos en bicicleta por distintos puntos de la ciudad se repitieron a lo largo de los cuatro días.