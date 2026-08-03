Maru Botana se rindió ante el encanto de París y compartió en su cuenta de Instagram un álbum con las mejores postales de una escapada de cuatro días a la capital francesa junto a parte de su familia y amigos.

“Viajecito de 4 días de despeje y disfrute, de caminar, correr y mucha bici”, escribió junto al posteo.

Maru Botana compartió un divertido momento en un café parisino, entre carcajadas y clima relajado. Fuente: Instagram

GASTRONOMÍA SOFISTICADA Y PASEOS EN FAMILIA

Como suele ocurrir en cada salida de la chef, la comida ocupó un lugar central en la agenda parisina.

Más allá de la mesa, el viaje tuvo un fuerte componente de actividad física y aire libre. Los recorridos en bicicleta por distintos puntos de la ciudad se repitieron a lo largo de los cuatro días.

La cocinera y parte de su familia recorrieron París en bicicleta, con los edificios característicos de la ciudad como telón de fondo. Fuente: Instagram

La cocinera lució un look cómodo y colorido durante su recorrido por los rincones históricos de la ciudad. Fuente: Instagram