Moria Casán volvió a protagonizar un desopilante momento al aire de La Mañana con Moria. Mientras en el programa analizaban el accidente que sufrió Soledad Silveyra, la conductora terminó haciendo una inesperada revelación sobre un problema que la atormenta desde hace tiempo.

Todo comenzó cuando relacionó los dolores físicos con la humedad y sorprendió con una confesión muy personal.

"Me late el juanete": Moria Casán hizo una inesperada confesión en vivo que la avergonzó

Moria Casán: “Me late el juanete”

“Con la humedad que hay, creo que hasta a un bebé le duelen los huesos. Yo tengo un sobrehuesito, mínimo. Me niego a decirle juanete porque es un horror. Es mínimo, en el pie derecho”, lanzó entre risas.

Luego explicó el origen de esa molestia: “Hice mucha punta cuando era bailarina. No solo me hace sufrir. Ayer me latía”.

Fiel a su estilo, Moria evitó nombrar directamente el problema y apeló al humor: “No puedo creer que me late el juanete, qué poco glam. Queda mejor: me late el sobrehueso”.

La conductora también aclaró que, más allá de esa molestia, sus pies están en buen estado. “Hice muchos años de punta. Tengo muy bien los pies, pero tengo eso mínimo. Después les muestro”, comentó la diva, divertida.

En ese contexto, el doctor Guillermo Capuya intervino para aportar el nombre médico de la afección.

“Sé paqueta, decile hallux valgus, que es el nombre correcto”, le sugirió.

Sin perder la oportunidad para el remate, Moria cerró con una ocurrencia que provocó las risas en el estudio. “No, me da a vulva”, respondió con el humor y el desparpajo que la caracterizan.

Soledad Silveyra: el doloroso problema de salud que la alejó del teatro (eltrece)

Qué le pasó a Soledad Silveyra: el doloroso problema de salud que la alejó del teatro

Soledad Silveyra conmovió al público de La noche de Mirtha (eltrece) al revelar el delicado problema de salud que atraviesa desde hace seis meses y que la mantiene alejada del teatro.

La actriz explicó que sufre una trocanteritis, una dolorosa inflamación en la zona de la cadera que apareció luego de una fuerte caída.

“No estoy bien de salud, estoy con una trocanteritis. Hace seis meses que estoy con esto”, contó.

Luego recordó cómo ocurrió el accidente: “Volví de un spa en Punta del Este y me caí porque me tropecé con una valija. Caí de cola dentro de la valija y me rompí la sexta lumbar”, reveló.

Pese al intenso dolor, Silveyra continuó con las funciones de ¿Quién es quién?, la obra que protagonizaba junto a Luis Brandoni, hasta que el malestar se volvió insoportable. “Hice la función durante diez días quebrada. Hasta que el décimo día era insoportable”, recordó.