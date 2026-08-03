Valentina Cervantes volvió a ser tendencia en las redes sociales luego de compartir un álbum de fotos hot desde sus vacaciones junto a Enzo Fernández. La modelo eligió sus historias de Instagram para mostrar un descanso post torneo cargado de sol, playa y mucho estilo, lejos de la exposición mediática que rodeó a la Selección tras la final.

LAS FOTOS DE VALENTINA CERVANTES QUE REVOLUCIONARON INSTAGRAM

En las imágenes, Cervantes se mostró primero tomando sol de costado con una bikini blanca de escote pronunciado. Después, se sacó una selfie frente al espejo para lucir el conjunto completo, en una producción que sus seguidores no tardaron en llenar de comentarios y likes.

Valentina Cervantes. Foto: instagram/valucervantes

Valentina Cervantes. Foto: instagram/valucervantes

EL EMPRENDIMIENTO FAMILIAR CON LA CAMISETA DEL GOL DE ENZO FERNÁNDEZ

En paralelo, trascendió que la familia de Valentina Cervantes lanzó a la venta remeras estampadas con la imagen del festejo del gol que Enzo le convirtió a Inglaterra en semifinales. Las prendas, valuadas entre 20 y 25 mil pesos según el talle, ya se convirtieron en un producto muy pedido entre los hinchas.