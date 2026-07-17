A horas de la gran final del Mundial 2026, las parejas y familias de los jugadores de la Selección argentina comenzaron a instalarse en Nueva York para acompañar al equipo en el partido decisivo ante España.

LAS MUJERES DE LA SELECCIÓN YA ESTÁN EN NUEVA YORK

Valu Cervantes

Olivia Fernández.

Benja Fernández

Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, fue una de las primeras en llegar. Viajó desde Atlanta junto a sus hijos, Olivia y Benja, y compartió en sus redes el momento del arribo: sentada en el avión con campera de la AFA, anteojos de sol y gorra, escribió “Último destino” con la ubicación en New York City.

Rocío Espósito, Mandinha y Ailén Cova.

En un avión privado compartido, viajaron Rocío Espósito (pareja de Gerónimo Rulli), Mandinha (esposa del Dibu Martínez) y Ailén Cova (pareja de Alexis Mac Allister). Cada una viajó con sus hijos: Rocío con Luca, Mandinha con Ava y Santino, y Ailén con Alaia.

Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, también organizó su propio operativo para llegar a la final. Viajó con sus tres hijos —Victoria, Giovani y Lautaro— y documentó la travesía desde el aeropuerto.

Irene Aritza, pareja de Giuliano Simeone, mostró su recorrido por Nueva York. Por la noche, compartió imágenes de Times Square.

kelci rose bowers

Kelci Rose, pareja de Marcos Senesi, publicó una foto desde su vestidor con la camiseta número 26 de la Selección y la valija lista para partir a Nueva York.