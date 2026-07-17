La final entre la Selección argentina y la de España por la Copa Mundial de la FIFA 26™ tendrá un despliegue artístico sin precedentes. La FIFA confirmó las figuras que participarán de la ceremonia de clausura y del primer show de entretiempo en la historia de un Mundial.

QUÉ ARTISTAS ESTARÁN EN LA CEREMONIA DE LA FINAL DEL MUNDIAL 2026

La ceremonia de clausura del Mundial comenzará 90 minutos antes del partido, y contará con la participación de Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger. Además, la FIFA anunció la presencia de Tom Cruise, Post Malone e IShowSpeed y de Jennifer Hudson.

Post Malone formará parte del cierre del Mundial 2026 (Foto: Instagram FIFA).

Post Malone encabezará la ceremonia de clausura del Mundial 2026, con una actuación que dará paso a la gran final en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

QUIÉNES ACTUARÁN EN EL SHOW DE ENTRETIEMPO DEL MUNDIAL 2026

Por primera vez en una final de la Copa del Mundo masculina habrá un espectáculo durante el descanso del partido, inspirado en el tradicional show del Super Bowl.

Los artistas confirmados para ese segmento son:

Shakira

Madonna

Justin Bieber

BTS

Burna Boy

Coldplay

La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Dudamel

El coro infantil PS22 Chorus (ft. Coldplay).

El show tendrá una duración aproximada de 11 minutos y será uno de los grandes atractivos de la definición del Mundial 2026.

¿A QUÉ HORA EMPIEZA LA FINAL DEL MUNDIAL 2026 EN ARGENTINA?

La esperada final de la Copa Mundial de la FIFA 26™ entre Argentina y España se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y comenzará a las 16:00 (hora de Argentina). Se espera que la ceremonia de clausura arranque antes del pitazo inicial, mientras que el inédito show del entretiempo tendrá lugar durante el descanso del encuentro.

La final de la Copa Mundial de la FIFA 26™ (Foto: Google).

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