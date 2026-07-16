Después de muchas idas y vueltas, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya definieron la fecha de la boda que los convertirá en marido y mujer y promete ser el evento del año en la Argentina.

Según informaron en LAM, la fecha de la boda será el 18 de diciembre, el cuarto aniversario de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022. La información la brindó Pepe Ochoa, que no aportó mayores datos.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

En enero, Martín Salwe había contado en Lape Club Social que el lugar elegido es el imponente Dok Haras ubicado en Exaltación de la Cruz, un salón de lujo donde ya se casaron varias figuras del espectáculo y el deporte como Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, y Oriana Sabatini y Paulo Dybala, entre otros.

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SE SUPO LA FECHA DE LA BODA DE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL

El lugar cuenta con una capilla propia para la ceremonia religiosa y un espacio amplio para la fiesta. Para garantizar la privacidad, el perímetro estuvo completamente cerrado y la seguridad fue extrema durante las dos jornadas que demandó el montaje y desmontaje del evento.

Según detalló Martín Salwe, el presupuesto total de la boda rondó el millón de dólares. Solo el alquiler del salón costó 50 mil dólares, mientras que el catering para los invitados VIP ascendió a 150 mil dólares. A esto se sumaron los gastos en mantelería, flores, técnica, shows musicales y otros detalles, que elevaron la cifra final. El despliegue técnico y artístico sumó otros 200 mil dólares.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (Foto: Instagram @tinistoessel)

El vestido de Tini Stoessel fue uno de los grandes protagonistas de la noche. La cantante lució al menos tres cambios de vestuario, con un valor estimado en 50 mil dólares. Desde la organización remarcaron que “acá no hay canje, todo se paga”, dejando en claro que la pareja apostó a la excelencia en cada detalle.

La ambientación incluyó arreglos florales de primer nivel y una puesta técnica pensada para sorprender a los invitados. El evento se destacó por la presencia de DJs reconocidos y la posibilidad de que los propios invitados se sumaran al escenario para improvisar un show único.

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LA BODA DE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL: LA LISTA DE INVITADOS VIP

La boda reunió a una verdadera constelación de celebridades. Entre los confirmados estuvieron Lionel Messi, Chris Martin (líder de Coldplay), Alejandro Sanz, Ricky Martin y toda la Scaloneta. También participaron figuras de la música argentina como Nicki Nicole, Emilia Mernes y María Becerra.

Los amigos de Tini, muchos de ellos artistas, prometieron convertir la fiesta en un verdadero espectáculo. La noche incluyó momentos musicales espontáneos y un “carajoque” de lujo, con los propios invitados animando la pista.

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