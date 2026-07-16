Si bien este sábado Mirtha Legrand retomará su horario habitual con La Nocha de Mirtha, su nieta Juana Viale no saldrá al aire de eltrece el domingo tal como lo hace cada semana a las 13.45 con Almorzando con Juana.

La decisión corrió por cuenta del canal de Constitución, consciente de que toda la atención estará puesta en la transmisión de la final del Mundial 2026 que disputarán Argentina y España desde las 16 por diversos canales como DSports, TyC Sports, La TV Pública y Telefe, y plataformas como Disney+ y Paramount+, además de .

Asi vive Juana Viale Por: Instagram @juanavialeoficial

En lugar de Almorzando con Juana, eltrece transmitirá el film Historias Cruzadas, de Tate Taylor con Viola Davis y Emma Stone; y Till: el crimen que lo cambió todo de Chinonye Chukwu, con Danielle Deadwyler y Jalyn Hall. Les seguirán Ghostbusters: El Legado de Jason Raitman, y Spider-Man: Sin Camino a Casa de Jon Watts con Tom Holland, Zendaya y Benedict Cumberbatch.

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Al igual que cada semana, Mirtha Legrand recibirá a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en su mesa, en un espacio único para el análisis y la diversión.

Este sábado 18 de julio, Mirtha Legrand marcará agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto al coreógafo, Flavio Mendoza y a la panelista Ximena Capristo.

Foto: Instagram (@mirthalegrand)

La mesa de la Chiqui Legrand estará ocupada también en esta oportunidad por el humorista y actor Pichu Straneo y la conductora y abogada María Belén Ludueña, quien recientemente fue madre de su primer hijo, Vito, con Jorge Macri.

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