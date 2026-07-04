Empezó el fin de semana y la producción de Almorzando con Juana anunció su correspondiente lista de invitados para el esperado almuerzo que acompaña a los televidentes todos los domingos.

El domingo 5 de julio desde las 13.45 horas,Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana al humorista Sebastián Almada, quien forma parte de las obras Charlie y la Fábrica de Chocolate y Tertawa, y el actor Matías Mayer.

Los invitados de Juana Viale del domingo 5 de julio del 2026 (Foto: Instagram/@lamesazarg).

También serán de la partida de este fin de semana las actrices Valentina Bassi y Silvia Pérez y el conductor y productor mendocino Agustín Neglia, que se hizo un lugar propio en la televisión con su programa de viajes Modo Selfie.

EL NUEVO LOOK DE JUANA VIALE QUE SE LLEVÓ TODAS LAS MIRADAS EN SU ALMUERZO

Cada domingo al mediodía, el estudio de Almorzando con Juana se transforma brevemente en una pasarela donde la moda y la frescura se mezclan. Esta vez, Juana Viale volvió a ser el centro de todas las miradas con un cambio de look que no pasó desapercibido y que ya generó repercusión en redes sociales.

La conductora abrió el programa con su habitual espontaneidad y mostró su cómodo look, abrigago y súper canchero para el otoño: llevó puesto un sweater calado brillante con patrón zigzag en tonos metálicos, donde el lurex reflejaba la luz del estudio en una paleta de dorados, bronces y plateados, lo combinó con un pantalón de terciopelo marrón oscuro, recto y de corte clásico, que sumó elegancia y abrigo al conjunto.

El radical cambio de look de Juana Viale de este domingo (Fotos: capturas eltrece)

Pero el verdadero golpe de efecto estuvo en el peinado:Juana apareció con un flequillo lacio por debajo de las cejas y ondas suaves en las puntas, un cambio radical que acompañó con una actitud relajada y segura: “Miren qué lindo mi pelo, mi flequillo!“.

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