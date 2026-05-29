Empezó el fin de seMana y la producción de Almorzando con Juana anunció su correspondiente lista de invitados para el esperado almuerzo que acompaña a los televidentes todos los domingos.

Este 31 de mayo desde las 13:45 por la pantalla de eltrece, la nieta de la Chiqui recibirá en su mesaza a Andrea Pietra, quien recientemente fue galardonada en los Premios Platino por su labor en El Eternauta.

Los invitados de Juana Viale del domingo 31 de mayo (Foto: Instagram/@lamesazarg).

También serán de la partida de este fin de semana el actor Peto Menahem, quien formó parte del elenco de la película Nada Entre los Dos, la modelo Mery del Cerro, la periodista deportiva y conductora Alina Moine y el actor, guinista y conductor Diego Castro.

MORIA CASÁN VENTILÓ UN PICANTE CHISME DE JUANA VIALE EN VIVO

Todo ocurrió en La Mañana con Moria, donde primero compartieron un tape de Viale en La Noche de Mirtha. Luego la One tomó la palabra y recordó una charla privada con Juana, vinculada a las críticas que recibió por su look en los Martín Fierro de la Moda.

Juana Viale (Foto: Movilpress)

Fabián Medina Flores había criticado su look para la ceremonia, en la que, paradójicamente, se llevó elOro. Entonces, Moria contó: “Estábamos haciendo la tapa de una revista y Juana me decía que estaba vampirizada por aguantarse el veneno del ambiente. Estaba indignada”,contó la conductora.

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