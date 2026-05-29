Las chicanas que Mario Pergolini le hace al aire a Agustín Rada Aristarán por las ausencias a Otro Día Perdido alimentaron especulaciones de mala onda, y con el asunto instalado en los medios el protagonista de Charly y la Fábrica de Chocolates contó la verdad.

“Me honra mucho que Mario cambie el horario de grabación y me permita estos días no venir... La semana que viene voy a faltar tres días, señora, señor. Y más adelante voy a faltar unos días más”, arrancó Rada con una sonrisa.

Entonces enfatizó en una nota con Intrusos: “Que iba a hacer Willy Wonka lo sabía antes de que existiera Otro Día Perdido. Todos lo sabían”.

Agustín "Rada" Aristarán es Willy Wonka en Charlie y la Fábrica de Chocolates (Foto: Movilpress)

Resignado por la repercusión que tuvo la versión de tensión con Pergolini continuó: “Estoy entrando en el mundo de la tele. Sé que todo es así... pero bueno...”.

Hasta que blanqueó risueño: “Mario me dice todos los días '¿¡cómo te vas!?’. Y le digo 'Ya te lo había explicado’. Pero él reacciona ‘¡no, loco está mal! El trabajo es de lunes a viernes’. Pero se mata de risa igual“.

Mario Pergolini en Otro Día Pedido (Foto: captura de eltrece).

La prioridad de Rada en su carrera

Por otra parte, Rada se plantó: “Todo lo que hago alrededor del teatro es para que la gente venga a verme. Todo. Ese es mi objetivo, las redes sociales, la televisión...”.

“Obvio que este es un gran trabajo, de los que más amo y amé. Pero todo lo que hago es para que cuando tengo una obra de teatro digan ‘voy a ir a ver a este bolú’”, siguió.

Y más allá de que habría acuerdo para que en 2027 vuelva a secundar a Mario Pergolini, la postura de Rada fue tajante: “Me inmolé en las redes sociales gritando como un loco, para que uno diga, ¿a ver este chabón? Juro que lo que hago en el teatro es lo único con lo que siento que sé hacerlo y dejo el alma. Como en todos mis laburos, como lo hago en Otro Día Perdido“.