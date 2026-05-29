En el universo de la moda, hay accesorios que reaparecen sin hacer demasiado ruido y terminan convirtiéndose en protagonistas absolutos de la temporada. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con la baklava tejida, también conocida como capota o capucha de lana, que este invierno 2026 regresó renovada y promete quedarse mucho más tiempo del esperado.

Después de haber tenido una aparición fugaz el año pasado, ahora las principales marcas y el street style internacional la posicionaron como una de las piezas más fuertes de la temporada fría. ¿La razón? Combina abrigo, funcionalidad y un impacto visual capaz de transformar cualquier look.

EL ACCESORIO QUE DOMINA EL INVIERNO 2026

Las bajas temperaturas obligan a pensar outfits cómodos y funcionales, pero esta temporada la moda encontró la manera de unir protección y estilo en una sola pieza.

La baklava tejida reapareció con nuevas versiones en colores, tejidos y formatos. Algunas firmas apostaron por diseños minimalistas y monocromáticos, mientras que otras fueron mucho más jugadas y sumaron bordados, perlas y calados artesanales que elevaron la pieza a otro nivel.

La gran virtud de este accesorio es que no solo abriga la cabeza y el cuello, sino que además redefine el contorno del rostro y modifica por completo la silueta del outfit.

POR QUÉ LA BAKLAVA TEJIDA SE VOLVIÓ TAN POPULAR

El auge de esta pieza tiene mucho que ver con el cambio de paradigma en la moda actual: ya no se trata únicamente de verse bien, sino también de sentirse cómodo y resolver el look de manera práctica.

La baklava tejida permite reemplazar bufandas, gorros y otros accesorios en una sola prenda. Además, funciona tanto en estilismos relajados como en combinaciones mucho más sofisticadas.

La “baklava” tejida volvió con fuerza y se convirtió en el accesorio estrella del invierno 2026. Crédito: Instagram

Puede llevarse debajo de una capucha oversized, acompañar tapados estructurados o incluso combinarse con prendas de punto para potenciar la textura del outfit.

En equipos monocromáticos, por ejemplo, sumar una baklava de color intenso puede transformar completamente el resultado final y convertir un look básico en uno mucho más moderno.

LAS VERSIONES MÁS BUSCADAS DE LA TEMPORADA

Entre las opciones más elegidas aparecen las confeccionadas en lana gruesa, tejidos suaves y fibras más livianas que generan diferentes volúmenes y caídas.

Las pasarelas internacionales también mostraron versiones mucho más elaboradas, con detalles bordados y estructuras artesanales que terminaron de consolidar el accesorio como una pieza fashionista y no solamente funcional.

La “baklava” tejida volvió con fuerza y se convirtió en el accesorio estrella del invierno 2026. Crédito: Instagram

Firmas como Louis Vuitton y diseñadores como Bora Aksu apostaron fuerte por este revival que ya conquistó celebridades, influencers y referentes del street style.

EL REGRESO DE UNA PIEZA QUE CAMBIA CUALQUIER LOOK

La moda invierno 2026 parece tener una consigna clara: el abrigo ya no tiene por qué ser aburrido.

La baklava tejida llegó para demostrar que un accesorio puede modificar por completo la estética de un outfit, sumar personalidad y, al mismo tiempo, resolver uno de los grandes desafíos del invierno: combatir el frío sin resignar estilo.