Mientras en Argentina empieza el frío, la moda parece mirar hacia el verano eterno. Formas orgánicas, tonos acuáticos, texturas irregulares y accesorios inspirados en el mar y los viajes se convierten en una de las tendencias más fuertes de la temporada, incluso lejos de la playa.

La estética “coastal” —que mezcla referencias al océano, la naturaleza y la sensación de libertad de las vacaciones— empezó a ganar terreno primero en redes sociales y pasarelas internacionales, pero ahora también desembarcó en el universo de la joyería.

El foco ya no está en piezas rígidas o excesivamente estructuradas, sino en diseños más fluidos, imperfectos y naturales.

En ese contexto, Pandora lanzó Essence of summer, una propuesta inspirada en la lluvia de verano, las costas rocosas y esos recuerdos que sobreviven mucho después de un viaje.

Foto: prensa

La colección apuesta por anillos texturados, brazaletes de curvas suaves y piezas con piedras asimétricas que evocan el movimiento del agua y la erosión natural de las rocas.

La tendencia también se refleja en los materiales y colores: acabados bañados en oro, plata esterlina y tonos que remiten al mar, al sol y a frutas tropicales como sandía, limón o menta. Todo pensado para combinar capas, mezclar estilos y construir un look más relajado y espontáneo.

POR QUÉ EL CONCEPTO DE “VERANO EMOCIONAL” MARCA TENDENCIA ESTA TEMPORADA

Otro de los ejes que pisa fuerte esta temporada es la idea del “verano emocional”: no como estación del año, sino como estado de ánimo.

La moda y los accesorios empiezan a recuperar conceptos asociados a los viajes, la libertad y la conexión con la naturaleza, incluso en pleno invierno.

La nueva colección de Pandora también incorpora charms inspirados en peces, cuentas de cristal con efecto erosionado y detalles que remiten a tesoros marinos, alineándose con una estética que hoy domina Pinterest, TikTok y las campañas internacionales de moda.

Foto: prensa

Lejos de los diseños clásicos y minimalistas que dominaron años anteriores, la joyería 2026 apuesta por piezas con personalidad, referencias orgánicas y una narrativa emocional donde cada accesorio funciona casi como un recuerdo de viaje convertido en objeto.