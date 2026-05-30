El polvo de ladrillo de París no solo es el escenario del mejor tenis del mundo, sino también de la pasarela más disruptiva del año. Naomi Osaka ha revolucionado el torneo de Roland Garros 2026 consolidándose como el máximo ícono de la moda en el deporte actual.

A través de imponentes estilismos que fusionan la indumentaria deportiva con la alta costura, un concepto que ella misma bautizó como “Court-ure”, la tenista japonesa ha dejado claro que las canchas de Grand Slam son su propio escenario de performance artística.

Naomi Osaka con su look de alta costura para el Roland Garrós (Foto: AP).

Con diseños exclusivos creados en colaboración entre Nike y el vanguardista diseñador suizo Kevin Germanier, Osaka ha transformado sus entradas a los partidos en momentos históricos que combinan drama, brillo y sofisticación.

¿Cómo es el look de Naomi Osaka que brilla como la Torre Eiffel?

Para su debut frente a Laura Siegemund en la cancha Suzanne Lenglen, Naomi Osaka realizó una entrada digna de la Met Gala, con una capa ceremonial negra y falda larga de tul plisado. Al quitársela, reveló un minivestido dorado con lentejuelas y cuentas reflectantes, diseñado para emular el destello nocturno de la Torre Eiffel.

Naomi Osaka y su imponente look para el Roland Garrós (Foto: AP).

¿Qué usó Naomi Osaka en la segunda ronda de Roland Garros?

En la segunda ronda, para su encuentro ante Donna Vekic en la pista Simonne-Mathieu, Osaka demostró que su catálogo de sorpresas no tenía fin. Su entrada triunfal incluyó una sofisticada chaqueta bomber en tonos bronce dorado complementada con una extensa cola de tul en tono marfil, la cual desprendió de la chaqueta antes de jugar para lucir su equipación brillante de dos piezas.

Naomi Osaka y su imponente look para el Roland Garrós (Foto: AP).

Entre el arte del espectáculo y la polémica en el tenis

La audacia estética de Naomi Osaka ha reavivado el debate histórico sobre los códigos de vestimenta en el tenis profesional. Mientras algunas rivales, como Laura Siegemund, declararon de forma crítica al medio Eurosport: “Yo vine aquí a jugar tenis, no a montar un desfile de moda”, la japonesa defiende firmemente su propuesta artística.

“Los atletas estamos en el mundo del espectáculo. Las entradas en los Grand Slam son el único momento en el que posiblemente siento que soy una artista. Siento que se ha construido una comunidad en torno a mis atuendos en la pista, así que me gusta mantenerlos adivinando”, declaró Osaka tras vencer a Laura Siegemund en su entrevista posterior al partido.

Naomi Osaka con su look de alta costura para el Roland Garrós (Foto: AP).

Con un rendimiento impecable que la acompaña tanto en lo deportivo como en las tendencias, Naomi Osaka demuestra que se puede conquistar la exigente superficie de Roland Garros sin perder un solo gramo de glamour.