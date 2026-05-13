Wanda Nara volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, esta vez por el impactante look que mostró desde Uruguay, donde se encuentra grabando una película, entre otros proyectos audiovisuales. Entre escena y escena, la conductora comparte con sus seguidores detalles de su rutina, sus momentos de relax y, por supuesto, los outfits que elige para sus días de trabajo.

En esta oportunidad, la conductora apostó por un saco oversized animal print con estampado leopardo, una de las tendencias más fuertes de la temporada otoño-invierno 2026. El abrigo se destacó por su estilo llamativo, volumen y aire sofisticado.

Wanda Nara con un impactante look en tonos chocolate y animal print (Foto: Instagram/@wanda_nara).

Para completar el outfit, Wanda eligió un pantalón cargo en tonos neutros, maquillaje glam con foco en los ojos y un peinado recogido relajado. Además, sumó una mini cartera de una importante firma en blanco y negro que aportó contraste al look.

POR QUÉ EL ANIMAL PRINT VUELVE A SER TENDENCIA

El estampado animal print regresó con fuerza esta temporada y se posiciona como uno de los favoritos de celebridades e influencers. El leopardo, especialmente en abrigos y sacos de piel sintética, se convirtió en un básico fashionista para looks urbanos y cómodos.

Wanda Nara con un impactante look en tonos chocolate y animal print (Foto: Instagram/@wanda_nara).

Con este outfit, Wanda reafirmó su estilo audaz y sofisticado, mezclando prendas comfy con accesorios de lujo y piezas protagonistas. Cada publicación genera repercusión inmediata entre sus seguidores, que siguen de cerca tanto sus proyectos laborales como sus elecciones fashionistas.

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