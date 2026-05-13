La pelea de Florencia Peña con Luis Ventura se desmadró por completo, pero la actriz tuvo un gesto para firmar una tregua con el periodista de manera diplomática, después de que él la mandase a “hacer videos porno” y ella recordara que “mandaba a hacer abortar”.

Con honestidad brutal, Peña reconoció: “Se fue todo al pasto”.

“Él cada vez que declara lo empeora”, continuó en un mensaje que le envió a Marina Calabró.

“Era fácil, alcanzaba con pedir disculpas. No está bueno que él se exponga así. Es un hombre importante, no da todo esto”, siguió Peña apenada por lo que podría llegar a manos de la Justicia.

Qué espera Flor Peña de Luis Ventura

“Ella sigue esperando las disculpas”, enfatizó Calabró tras hablar con ella.

Por otra, Flor Peña habría decidido junto a Marley dejar de alimentar la polémica por los premios Martín Fierro o Luis Ventura, porque “de lo último que tiene ganas es de hablar del video filtrado”.