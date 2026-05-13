La crítica de Florencia Peña a las nominaciones a los premios Martín Fierro a la Televisión Abierta 2026 le valió un feroz contrapunto con Luis Ventura, quien lejos de disculparse por mandarla a hacer porno, redobló su ataque herido luego de que ella le enrostrara que “mandaba a abortar gente”.

“Sicaria” y “patotera” fueron algunos de los crudos conceptos que el presidente de Aptra le dedicó a la amiga de Marley, cuando todos en A la tarde esperaban que el panelista baje un cambio y le pida perdón por el exabrupto.

Sobre su frase, Luis insistió en que “ella puede hablar en clave de humor, pero los demás no” y que todo lo lleva a creer que ”eso que pudo haber salido de un cuadro de joda entre muchachos fue declarado para una nota en la que no tenía nada que ver”.

Luis Ventura defenestró a Florencia Peña.

Sin remordimientos, Ventura enfatizó que “estos dichos ella los refiere a sí misma”, insinuando que se dio por aludida sola.

Por qué Luis Ventura compró el video íntimo de Flor Peña

Entonces blanqueó su estrategia al momento de la aparición del video de Flor con Mariano Otero: “Lo compré con la condición de dárselo a Florencia. Pagué la mitad y le dije (al vendendor) que se lo lleve para que si salía en otro lado no quede como que yo lo estaba subiendo”.

Luis Ventura fue a fondo contra Florencia Peña.

Hasta que se plantó por la posterior viralización: “Si Florencia tiene alguna duda lo tiene que llevar a la Justicia. Te lo pido por favor, Florencia. Llevame a la Justicia si sospechás de mí”.

Luis Ventura recordó los videos hot de Flor Peña

“Yo he visto producciones que ha hecho... ¿No está en Only Fans?“, chicaneó a la ex imagen de Divas Play. ”Y si fuera porno, ¿cuál sería el problema?“, agregó.

“¿Recordamos como ella silbaba y pu... a Natalia Oreiro cuando sube con un séquito de amiguitas en una entrega de Martín Fierro? Yo no hago diferencia entre el hombre y la mujer. Para mí son todos iguales. Cuando la que generó el conflicto fue ella”, protestó Luis Ventura furioso con Florencia Peña al punto de ni siquiera ceder un milímetro en su postura.