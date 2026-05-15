El actor y cantante Tomy Díaz continúa expandiendo su carrera musical con el lanzamiento de “El Malo”, un nuevo single en el que apuesta por consolidar su identidad artística a través del “salsatón”, una fusión que combina la sensualidad de la salsa con la fuerza del reggaetón.

Conocido por sus trabajos en las series juveniles O11CE y GO! Vive a tu manera, Tomy Díaz busca ahora afianzarse en la escena urbana latina con una propuesta que mezcla ritmo, estética cinematográfica y una impronta personal marcada por la danza y la actuación.

“El Malo” aparece como una canción disruptiva dentro de su repertorio, ya que profundiza el camino musical que el artista viene construyendo desde hace tiempo. El tema apunta a un sonido moderno y bailable, pero sin perder elementos clásicos de la salsa, género con el que Tomy también mantiene una fuerte conexión artística.

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A lo largo de su carrera, el artista logró presentarse en algunos de los escenarios más importantes del país, entre ellos el Teatro Gran Rex y el Arena Tecnópolis. Allí consolidó un vínculo cercano con un público joven que sigue acompañando cada una de sus facetas artísticas.

Además, Tomy Díaz fue elegido para abrir conciertos de figuras históricas de la música latina como Grupo Niche, El Gran Combo de Puerto Rico, Jerry Rivera y el dúo Jowell & Randy, experiencias que terminaron moldeando el estilo híbrido que hoy presenta en su proyecto solista.

Formado junto al reconocido actor y director Lito Cruz y graduado como realizador de Cine y TV, Tomy también lidera el costado audiovisual de su carrera desde su productora Finesse. Desde allí desarrolla una estética que combina moda, narrativa cinematográfica y música urbana para darle una identidad propia a cada uno de sus lanzamientos.

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