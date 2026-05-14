La escena del funk-jazz instrumental argentino suma una de sus fechas más esperadas del mes: la banda rosarina Latelonius se presentará el próximo 23 de mayo en La Tangente para mostrar en vivo LONIUS, su nuevo álbum de estudio, en una noche que promete groove, improvisación y una puesta ambiciosa con invitados especiales.

Con más de diez años construyendo una identidad propia dentro de la música instrumental, el octeto se consolidó como una de las propuestas más potentes del circuito independiente gracias a una combinación de funk moderno, jazz urbano y una marcada cultura groove que convierte cada recital en una experiencia inmersiva.

Latelonius. Foto: prensa

Cómo es “LONIUS”, el nuevo disco de Latelonius

Disponible en plataformas digitales, LONIUS está compuesto por 11 tracks y casi 39 minutos de música donde la banda explora distintos climas sonoros: desde grooves directos y explosivos hasta momentos más atmosféricos donde la improvisación, las texturas y los silencios también cobran protagonismo.

“LONIUS es un disco que nace desde el pulso, pero también desde el espacio”, definieron los integrantes sobre este nuevo trabajo, que fue coproducido junto a piwifuntime (Diego Savioli) y cuenta con la participación de músicos invitados de Rosario y alrededores.

El álbum profundiza el universo sonoro que Latelonius viene desarrollando desde hace años, apoyado en una sólida base rítmica y una poderosa sección de vientos que se convirtió en una de las marcas registradas del grupo.

Latelonius. Foto: prensa

El show en Buenos Aires promete invitados y arreglos nuevos

La presentación en La Tangente será uno de los conciertos más importantes del año para la banda. Según adelantaron, vienen trabajando especialmente en esta fecha para ofrecer una experiencia distinta al público porteño.

“Venimos trabajando muchísimo en esta presentación. Estamos armando un show ambicioso, con invitados, arreglos nuevos y una propuesta pensada especialmente para esa noche y para nuestro público de Buenos Aires, que es donde más oyentes tenemos”, expresaron desde la banda.

El recital llega después de la presentación oficial del disco en Casa Brava, Rosario, donde convocaron a unas 400 personas el pasado 30 de abril.

Latelonius. Foto: prensa

Una banda que crece dentro de la escena instrumental argentina

Además de haber sido reconocidos por la Municipalidad de Rosario como grupo de Interés Municipal, Latelonius compartió escenario con artistas destacados como Dante Spinetta, Nico Cota y Nonpalidece.

Tras su paso por Buenos Aires, la banda continuará presentando LONIUS en distintas ciudades del país y ya tiene confirmada una nueva fecha el 20 de junio en Córdoba Capital, donde tocarán en Chilli.