El dúo Male y Lei lanza “Diamante en Bruto”, su nuevo single con influencias de los años 70 y 80 que combina pop, funk y disco en una propuesta moderna y liberadora.

Male y Lei, el dúo que viene construyendo su identidad artística en el estudio, presenta oficialmente “Diamante en Bruto”, la primera canción que compusieron juntas y el punto de partida de un proyecto musical que apuesta al empoderamiento, la autenticidad y la libertad personal.

“Diamante en Bruto”: una canción sobre liberación y autoestima

“Diamante en Bruto” es una invitación a dejar atrás las inseguridades y romper con las limitaciones internas y externas. La letra aborda el deseo de reconectar con el propio valor y descubrir la luz interior, incluso después de atravesar miedos y estructuras emocionales que impiden avanzar.

La canción transmite un mensaje claro: todos pueden reconocer su potencial y transformarse en ese “diamante en bruto” que siempre estuvo esperando salir a la superficie.

Un sonido que mezcla pop, funk y disco con estética retro

Musicalmente, “Diamante en Bruto” fusiona elementos contemporáneos con la energía de las décadas del 70 y 80. El resultado es una combinación homogénea entre pop, funk y disco que invita al baile y refuerza el espíritu de libertad del tema.

Además, la canción está interpretada en español e inglés, lo que amplifica su alcance y potencia su mensaje universal.

Cómo nació “Diamante en Bruto”

El proceso creativo comenzó junto al compositor AQ Rod, quien colaboró con Male y Lei en la construcción de la identidad sonora y la estructura lírica del single.

La grabación se realizó en dos estudios fundamentales para el desarrollo del proyecto:

REC Estudio, en Mendoza, bajo la dirección de Diego Denegri, egresado de Berklee College of Music y pionero en mezclas inmersivas Dolby Atmos en la región.

Woman Studio, en Buenos Aires, con José Luis Pagán, productor e ingeniero que trabajó con artistas internacionales como Marc Anthony, Jennifer López, Chayanne, Thalía, Il Volo y Diego Torres.

La mezcla y masterización final se llevaron a cabo en UPM Studio, en Miami.

Un equipo de primer nivel

El proyecto contó además con la participación de Constanza Luer como vocal coach y responsable de los arreglos vocales y coros. Coni fue integrante de Supernova, banda nominada al Latin Grammy en 2002, y actualmente dirige Vocal Lab en Mendoza, donde trabaja en el desarrollo técnico y artístico de nuevos talentos.