Wanda Nara dejó a todos con la boca abierta al mostrarse con un estilismo que dista mucho de su habitual placard millonario.

La conductora y modelo, que suele ostentar prendas de diseñadores exclusivos, decidió moverse por la ciudad con un outfit urbano que cualquier mortal podría comprar en un centro comercial. Este rotundo cambio de imagen generó una catarata de reacciones en redes sociales, donde sus seguidores no tardaron en analizar cada detalle de esta inusual transformación estética.

EL IMPACTO DEL LOOK LOW COST DE WANDA NARA

El outfit en cuestión, compuesto por un jogging de algodón gris y una remera básica, reemplazó a los tapados de piel y las carteras que valen fortunas. Según trascendió en las últimas horas, la empresaria optó por este perfil bajo para realizar trámites cotidianos en Buenos Aires, buscando pasar desapercibida. Sin embargo, para los expertos en moda, este gesto de Wanda Nara podría ser una señal de un cambio de era en su vida pública, dejando de lado la opulencia para mostrarse mucho más humana.

La empresaria sorprendió con un estilo mucho más relajado y económico. Fuente: Instagram @wanda_nara Por: nstagram @wanda_nara

A raíz de estas imágenes, los rumores sobre una posible crisis económica se dispararon en los portales de espectáculos. Algunos aseguran que la mediática estaría cuidando sus gastos tras sus recientes movimientos legales, mientras que otros sostienen que se trata de una movida de prensa para empatizar con su público argentino.

Aunque ella no se pronunció al respecto, su entorno cercano dejó entrever que Wanda disfruta de no tener que estar “montada” en marcas de lujo las 24 horas del día.

CRISIS O ESTRATEGIA: QUÉ PASA CON WANDA NARA

La comparación con sus fotos en las calles de Milán o París fue inevitable, donde el despliegue de marcas como Balenciaga o Louis Vuitton era la norma. Esta faceta “gasolera” de la mujer de Mauro Icardi ha generado un intenso debate: ¿Es el fin de una era de excesos o simplemente una elección de comodidad? Lo cierto es que, con o sin brillantes, Wanda Nara sigue siendo la reina absoluta a la hora de captar la atención de la audiencia y marcar la agenda mediática.