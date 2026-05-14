La tripulación de la U.S.S. Enterprise ya está lista para regresar a la acción. Paramount+ anunció que la cuarta temporada de Star Trek: Strange New Worlds se estrenará globalmente el próximo 23 de julio, con nuevos episodios semanales que estarán disponibles todos los jueves hasta el 24 de septiembre.

La esperada nueva entrega de la exitosa serie del universo Star Trek contará con un total de 10 capítulos y promete llevar nuevamente a los espectadores a recorrer extraños nuevos mundos junto al Capitán Christopher Pike y su tripulación. Además, el servicio de streaming presentó el teaser oficial durante la CCXP México, en el marco del panel de Paramount+ realizado en el Thunder Stage frente a una sala repleta de fanáticos.

Imagen de Star Trek: Strange New Worlds (Foto: gentileza Paramount+)

Los actores Rebecca Romijn, Ethan Peck, Celia Rose Gooding y Paul Wesley fueron los encargados de presentar las primeras imágenes oficiales de esta nueva temporada, que volverá a combinar ciencia ficción, aventura y acción espacial con el espíritu clásico de la franquicia creada por Gene Roddenberry.

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Según adelantó Paramount+, en esta cuarta temporada la tripulación de la U.S.S. Enterprise enfrentará nuevos desafíos tanto externos como internos. A lo largo de sus viajes espaciales conocerán personajes inéditos, se reencontrarán con figuras familiares para los seguidores de la saga y deberán enfrentarse a peligrosos alienígenas mientras intentan sostener una mirada optimista sobre el futuro.

La serie es producida por CBS Studios, Secret Hideout y Roddenberry Entertainment. El elenco principal está integrado por Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun y Martin Quinn, junto a la participación especial de Carol Kane y Paul Wesley.

Imagen de Star Trek: Strange New Worlds (Foto: gentileza Paramount+)

Además, la producción vuelve a estar liderada por Akiva Goldsman y Henry Alonso Myers como co-showrunners, acompañados por un amplio equipo de productores ejecutivos encabezado por Alex Kurtzman. Mientras tanto, los fanáticos de la franquicia ya pueden volver a ver las tres primeras temporadas completas de Star Trek: Strange New Worlds, disponibles en Paramount+

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