La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una gala completamente intensa con una nueva eliminación bajo la modalidad de “placa planta”, donde el público decidió quiénes seguían en carrera y quiénes debían abandonar el juego.

En una definición repleta de nervios, Santiago del Moro anunció primero la salida de Grecia Colmenares, que se despidió entre abrazos y mucha emoción de sus compañeros.

La despedida estuvo cargada de frases emotivas y momentos sensibles: “Grecia, ya es momento de abandonar la casa y fue un honor haberte tenido en esta casa”, se los escuchó decir al Big.

Foto: Captura (Telefe)

Pero la noche todavía tenía otra salida preparada. Minutos más tarde, se confirmó la eliminación de Lolo Poggio, otra de las participantes más queridas por el grupo.

“Lolo, te vamos a extrañar un montón”, le gritaron mientras atravesaba la puerta rodeada de abrazos y lágrimas. “Te deseo lo mejor. Te quiero mucho y sé que te espera una hermosa vida”, cerró Gran Heramano en esta noche especial.

Foto: Captura (Telefe)

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GRECIA COLMENARES ROMPIÓ EN LLANTO TRAS LA SANCIÓN DE GRAN HERMANO: “ES UNA FALTA DE RESPETO”

La durísima sanción que aplicó Gran Hermano por la comida escondida en los dormitorios dejó a toda la casa revolucionada. Pero quien más sintió el impacto fue Grecia Colmenares, que terminó quebrándose en vivo mientras expresaba toda su bronca y decepción por la actitud de algunos de sus compañeros.

Luego del reto del Big y de la reducción del presupuesto semanal, las cámaras enfocaron a la participante completamente angustiada mientras intentaba entender cómo algunos jugadores desobedecieron las reglas y perjudicaron a todos.

“Terrible, ¡qué vergüenza! ¡Horrible! Somos todo el grupo. Gran Hermano dice: ‘Chicos, tienen 15 minutos para sacar la comida que tienen en la habitación’. Salimos unos tontos a sacar lo que tenemos, ¿ok?”, expresó con bronca.

Foto: Captura (Telefe)

“Porque no se podía guardar cosas. No sabíamos, pero lo dijo Gran Hermano. Dijo: ‘Saquen la comida que tienen en la habitación’”, insistió, visiblemente movilizada.

Grecia Colmenares: “No puede ser eso, chicos, porque es la comida. ¡Tenemos poca comida! Entonces, me parece una falta de respeto, la verdad”.

Sin embargo, aseguró que algunos aprovecharon la situación y decidieron esconder alimentos igual: “Pues otros vivos la dejaron (en la habitación)”, sentenció. Y cerró, muy angustiada: “Y se dijo y se volvió a decir. No puede ser eso, chicos, porque es la comida. ¡Tenemos poca comida! Entonces, me parece una falta de respeto, la verdad”.