La participación de Yanina Zilli en Gran Hermano: Generación Dorada sigue generando polémica dentro y fuera de la casa. Y esta vez quien rompió el silencio fue nada menos que su hijo, Santino, que habló en El Diario de Mariana y sorprendió con sus declaraciones sobre el fuerte carácter de su mamá y los escándalos que protagoniza en el reality de Telefe.

El joven analizó el comportamiento de Yanina dentro de la casa y aseguró que las discusiones que hoy se ven al aire no lo sorprenden para nada: “Cuando se cansa, se cansa”, dijo, dejando entrever que conoce perfectamente ese costado de su mamá.

Lejos de criticarla, aseguró que le gustaría verla jugar todavía más fuerte dentro del reality: “Yo prefiero que haga un poco más de revuelo, como estaba haciendo”, admitió. Y agregó que junto a su hermana incluso le enviaron palabras para motivarla en el juego: “Una de las palabras que le mandamos fue ‘show’ y otra fue ‘individual’, porque se apoya mucho en el juego de otro”.

Foto: Captura (América)

A pesar de las polémicas, Santino dejó en claro que apoya completamente la participación de Yanina en Gran Hermano: “Yo estoy contento. Me gusta que esté ahí, aparte es lo que ella quería”, sostuvo.

Aunque también reconoció que algunas actitudes de su madre le generan cierta incomodidad: “Obviamente hay momentos que me da un poco de vergüenza las cosas que hace”, cerró.

Santino: “Yo estoy contento. Me gusta que esté ahí, aparte es lo que ella quería. Obviamente hay momentos que me da un poco de vergüenza las cosas que hace”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

¡ESCÁNDALO EN GRAN HERMANO! DURÍSIMA SANCIÓN PARA LOS PARTICIPANTES POR ESCONDER COMIDA

Gran Hermano: Generación Dorada volvió a vivir una noche explosiva este martes luego de que anunciaran una durísima sanción contra todos los participantes por incumplir una de las reglas más importantes de la convivencia: esconder comida en las habitaciones.

Todo comenzó cuando la voz de la casa recordó una orden que había dado horas antes y que, evidentemente, varios decidieron ignorar: “Como recordarán, ayer les ordené que retiraran todos los alimentos que tenían guardados en sus dormitorios”, arrancó diciendo con tono severo.

El motivo, según explicó, no era menor: “El riesgo sanitario por la descomposición de la comida almacenada en un lugar que no es adecuado es una situación que realmente me preocupa y que debería también preocuparles a ustedes”, remarcó.

Foto: Captura (Telefe)

Sin embargo, lejos de obedecer, algunos jugadores hicieron exactamente lo contrario. Y el Big los expuso delante de todos: “Durante la tarde de ayer, mientras parte de la casa se encargaba de trasladar los alimentos de los dormitorios a la cocina, un par de jugadores prefirió refugiarse, por decir algo, en la sala de stream para comer a escondidas algunas porciones de pizza”, reveló.

La situación empeoró todavía más cuando aseguró que la conducta volvió a repetirse durante la noche y que incluso uno de los participantes seguía escondiendo comida: “Advertí, además, que al menos uno de estos jugadores desobedeció mi orden y aún sigue guardando en su placard huevos, frutas y otros alimentos”, disparó.

“No puedo impedir las actitudes mezquinas o egoístas. Cada cual sabe qué hace y cómo se comporta. Si quieren convivir de una manera poco decente o civilizada es responsabilidad de ustedes”, lanzó filoso.

“Lo que no voy a permitir, y subrayo, no voy a permitir, es que me desautoricen. Que no cumplan las disposiciones. Que me desafíen con actos de rebeldía”.

Pero inmediatamente dejó en claro qué fue lo que realmente lo hizo explotar: “Lo que no voy a permitir, y subrayo, no voy a permitir, es que me desautoricen. Que no cumplan las disposiciones. Que me desafíen con actos de rebeldía”, sentenció con furia.

Finalmente, llegó el anuncio que cayó como una bomba sobre toda la casa: “Toda la casa se ve afectada por la decisión que ahora les voy a anunciar. Queda reducido a la mitad el presupuesto para la compra de la semana que viene. En caso de ganar la prueba, tendrán el 50%. Y de perderla, solo el 25%”, cerró, tajante.

¡Qué momento!