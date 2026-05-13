Mientras continúa la batalla judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara, una nueva imagen volvió a encender el conflicto. En las últimas horas, se filtró una foto de una mudanza con destino a Italia en la que apareció un objeto muy especial de la conductora: la copa que ganó en el Bailando italiano.

LA FOTO DE LA MUDANZA QUE DESATÓ EL ESCÁNDALO

La información fue revelada por Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde mostró una imagen exclusiva de varias cajas que estarían siendo enviadas a Italia por Mauro Icardi. Lo que más llamó la atención fue la presencia del trofeo que pertenece a Wanda Nara.

“Me llega una imagen de lo que es una mudanza de varias cajas a Italia y apareció un objeto que pertenece a Wanda”, expresó el conductor al aire. Según detalló, se trata de la copa que la empresaria obtuvo hace tres años tras consagrarse en la versión italiana del certamen de baile.

Foto: Instagram Stories (@mauroicardi)

Para el periodista, el gesto de Icardi no habría pasado desapercibido en medio de la tensión que mantiene con su ex. “Es claramente una mojada de oreja esto”, aseguró Etchegoyen al analizar la situación.

CRECE LA TENSIÓN ENTRE MAURO ICARDI Y WANDA NARA

El conflicto no terminaría solamente en el trofeo. Según contó el comunicador, el delantero todavía tendría en su poder otros objetos personales de Wanda e incluso pertenencias de los hijos de la pareja.

“Es escandaloso que Icardi siga con cosas que pertenecen a Wanda Nara y no las mande”, sostuvo el periodista durante su programa, alimentando aún más la polémica que rodea a la ex pareja.

La imagen de la mudanza rápidamente generó repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron el gesto como una nueva provocación en medio de la disputa mediática y judicial que mantienen desde hace meses.

EL FUTURO DE MAURO ICARDI EN EL FÚTBOL

En medio del escándalo, Juan Etchegoyen también se refirió al futuro deportivo del delantero argentino. Según deslizó, no cree que el futbolista continúe en el mismo lugar dentro del fútbol turco.

“Yo creo que seguirá en Turquía, pero no en el Galatasaray sino en un equipo menor”, concluyó el periodista, dejando abierta la incógnita sobre el próximo destino profesional del atacante.