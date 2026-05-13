Canelones de acelga y muzzarella sin prender el horno: una receta fácil y en pocos pasos

Los canelones fritos se transformaron en una alternativa práctica para quienes tienen ganas de comer pasta rellena pero no quieren prender el horno ni pasar demasiado tiempo cocinando. La clave está en usar la misma masa de panqueques tradicional, pero cambiar el método de cocción por fritura, lo que genera una capa crocante por fuera y un interior bien cremoso.

En esta versión, el relleno mezcla acelga cocida, ricota, muzzarella y queso parmesano rallado. La acelga apenas se saltea con un poco de aceite para que conserve sabor y textura, mientras que la combinación de quesos ayuda a que el relleno quede húmedo y se funda bien cuando los canelones pasan por el aceite caliente.

Otro detalle importante de esta receta es el armado. Para que no se abran durante la fritura, los bordes del panqueque se sellan con un poco de masa cruda antes de enrollarlos. Después solo queda freírlos hasta que estén dorados y crocantes. El resultado es una versión distinta de los clásicos canelones, con pocos ingredientes y sin necesidad de usar horno.

Comensales 4 Ingredientes Para la masa 200 g harina 0000

g harina 0000 400 cc leche

cc leche Un huevo

huevo 2 cdas aceite Para el relleno Un atado acelga

atado acelga 300 g ricota

g ricota 300 g muzzarella

g muzzarella 50 g queso parmesano rallado

g queso parmesano rallado Aceite para freír, c/n

Procedimiento

Para la masa

Integrar bien todos los ingredientes y luego llevar a la heladera 30 minutos. Cocinar vuelta y vuelta en una sartén antiadherente. Apilar los panqueques en un plato. Reservar en una tacita de café un poco de masa cruda para el armado.

Para el relleno

Lavar y cortar la acelga finamente y cocinarla en una sartén con un poco de aceite. Mezclar en un bowl la acelga, la ricota, el queso rallado y la muzzarella.

Para el armado

Colocar en la parte del centro inferior el relleno, llevar ambas puntas laterales del panqueque hacia el centro y enrollar presionando bien el relleno para que no quede aire y en la punta colocar un poco de masa cruda para que se pegue. Cocinar en aceite caliente hasta que queden bien doradas.

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