Donato De Santis volvió a conectar con la esencia más profunda de la cocina italiana al compartir una de esas recetas que atraviesan generaciones y mesas familiares: los ravioles caseros.

Lejos de los atajos industriales, el chef milanés reivindicó el ritual de amasar, rellenar y cocinar con tiempo, un gesto que para él es tan importante como el resultado final.

Radicado en la Argentina desde hace años, Donato suele remarcar que la pasta no es solo comida, sino un acto de encuentro.

En esta ocasión, eligió una preparación clásica, ideal para un almuerzo de domingo, con una masa simple, un relleno tradicional y un tuco de carne que acompaña sin robar protagonismo.

Por: Instagram

LOS RAVIOLES DE DONATO DE SANTIS

Ingredientes necesarios

Para la masa:

1 huevo

3 yemas de huevo

270 g de harina 0000

70 g de sémola fina

60 ml de agua

1 cucharada de aceite de oliva

Para el relleno:

100 g de paleta

70 g de bola de lomo

40 g de manteca

1 huevo

1 diente de ajo

75 g de seso

1 puñado de miga de pan remojada en leche fría y escurrida

Hojas frescas de romero y orégano

50 g de queso rallado (y extra para servir)

50 g de caracú (solo la parte interna)

½ atado de escarola

½ atado de acelgas blanqueadas

Para el tuco de carne:

500 g de carne de res con hueso

50 ml de aceite de oliva

1 diente de ajo

1 rama de mejorana fresca

1 vaso de vino blanco

400 g de salsa de tomate

CRÉDITO: INSTAGRAM

Paso a paso: cómo preparar los ravioles de Donato