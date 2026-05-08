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Pollo al curry: el ingrediente secreto de Maru Botana para una guarnición perfecta

Un plato completo, especiado y rendidor, ideal para compartir en casa

Pollo al curry, por Maru Botana
Maru Botana reveló sus secretos para hacer el mejor pollo al curry. Foto: montaje

El pollo al curry es una de esas recetas que combinan simpleza con mucho sabor. En esta versión inspirada en Maru Botana, el plato suma un detalle clave que cambia todo: una guarnición de trigo burgol bien condimentada, que acompaña perfecto y aporta textura.

Además de ser atractivo por sus aromas y colores, es una receta que rinde mucho y permite resolver una comida completa en pocos pasos. La mezcla de especias, vegetales y leche de coco genera una salsa intensa, ideal para servir bien caliente.

Maru Botana, una de las mejores chef de Argentina. Foto: Instagram
Maru Botana, una de las mejores chef de Argentina. Foto: Instagram

El secreto está en usar pollo entero trozado, que tiene más sabor que la pechuga sola, y en cocinarlo lentamente para que absorba bien todos los condimentos. El resultado es un plato jugoso, con una guarnición que se lleva todo el protagonismo.

Comensales
4

Ingredientes

Para el pollo al curry

  • 3 cebollas rehogadas
  • Un morrón grande picado
  • Sal
  • Curry
  • Un pollo entero cortado en trozos
  • 250 cc leche de coco

Para el trigo burgol

  • 500 g trigo burgol
  • Una taza edamame
  • Una cebolla picada
  • Un morrón picado
  • Caldo de pollo
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Procedimiento

  1. En una sartén, rehogar cebolla y morrón con un poco de aceite de oliva.
  2. Agregar el pollo trozado y dejar que dore bien de todos lados.
  3. Condimentar con sal, curry y sumar un poco de caldo.
  4. Incorporar la leche de coco y cocinar hasta que el pollo esté tierno y bien impregnado de sabor.
  5. En otra sartén, rehogar cebolla y morrón nuevamente.
  6. Agregar el trigo burgol previamente lavado, el edamame y caldo de pollo caliente.
  7. Cocinar hasta que el trigo esté suave y haya absorbido todo el líquido.
  8. Servir el pollo con su salsa especiada acompañado del burgol.

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