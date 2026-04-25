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Tiramisú exprés con vainillas caseras: la receta viral de Maru Botana, lista en pocos minutos

Lleva pocos ingredientes: combina crema, café y cacao en un armado simple.

Tiramisú, receta, Maru Botana
La receta de tiramisú de Maru Botana. Foto: montaje

El tiramisú exprés con vainillas caseras de Maru Botana es una versión rápida y rendidora de este clásico italiano que se puede preparar en pocos minutos y dejar enfriar en la heladera hasta el momento de servir. La combinación de mascarpone, crema de leche y leche condensada le da una textura bien cremosa y estable.

La clave de esta receta está en las vainillas caseras: son simples de hacer, llevan pocos ingredientes y absorben mejor el almíbar de café, lo que potencia el sabor final del postre. El resultado es un tiramisú equilibrado, húmedo y con capas bien definidas.

Esta versión del Tiramisú de Maru Botana se hace con vainillas caseras. Foto: Freepik
Esta versión del Tiramisú de Maru Botana se hace con vainillas caseras. Foto: Freepik
Comensales
6

Ingredientes

Para las vainillas caseras

  • 100 g azúcar
  • 100 g harina
  • 4 huevos
  • Esencia de vainilla

Para el almíbar de café

  • Azúcar (cantidad necesaria)
  • Agua (cantidad necesaria)
  • Café expreso bien fuerte
  • Un toque de licor de café

Para la mezcla cremosa

  • 300 g queso mascarpone
  • 300 cc leche condensada
  • 300 cc crema de leche
  • Cacao amargo (para espolvorear)
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La receta de Maru Botana del tiramisú express con vainillas caseras. Instagram Maru Botana.

Procedimiento

  1. Batir las yemas con el azúcar hasta que blanqueen.
  2. Incorporar las claras batidas a punto nieve con movimientos envolventes.
  3. Agregar la harina suavemente y perfumar con esencia de vainilla.
  4. Colocar la preparación en manga, formar las vainillas y hornear a 150 °C durante 8 a 10 minutos.
  5. Preparar el almíbar mezclando partes iguales de azúcar y agua, sumar el café expreso fuerte y perfumar con licor de café.
  6. Mezclar el mascarpone con la leche condensada y la crema de leche hasta lograr una textura homogénea.
  7. Embebar las vainillas en el almíbar de café.
  8. Armar el tiramisú alternando capas de vainillas, mezcla cremosa y cacao amargo.
  9. Repetir el armado hasta completar la fuente.
  10. Llevar a la heladera durante al menos 4 horas antes de servir.

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