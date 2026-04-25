Tiramisú exprés con vainillas caseras: la receta viral de Maru Botana, lista en pocos minutos

El tiramisú exprés con vainillas caseras de Maru Botana es una versión rápida y rendidora de este clásico italiano que se puede preparar en pocos minutos y dejar enfriar en la heladera hasta el momento de servir. La combinación de mascarpone, crema de leche y leche condensada le da una textura bien cremosa y estable.

La clave de esta receta está en las vainillas caseras: son simples de hacer, llevan pocos ingredientes y absorben mejor el almíbar de café, lo que potencia el sabor final del postre. El resultado es un tiramisú equilibrado, húmedo y con capas bien definidas.

Esta versión del Tiramisú de Maru Botana se hace con vainillas caseras. Foto: Freepik

Comensales 6 Ingredientes Para las vainillas caseras 100 g azúcar

g azúcar 100 g harina

g harina 4 huevos

huevos Esencia de vainilla Para el almíbar de café Azúcar (cantidad necesaria)

Agua (cantidad necesaria)

Café expreso bien fuerte

Un toque de licor de café Para la mezcla cremosa 300 g queso mascarpone

g queso mascarpone 300 cc leche condensada

cc leche condensada 300 cc crema de leche

cc crema de leche Cacao amargo (para espolvorear)

La receta de Maru Botana del tiramisú express con vainillas caseras. Instagram Maru Botana.

Procedimiento

Batir las yemas con el azúcar hasta que blanqueen. Incorporar las claras batidas a punto nieve con movimientos envolventes. Agregar la harina suavemente y perfumar con esencia de vainilla. Colocar la preparación en manga, formar las vainillas y hornear a 150 °C durante 8 a 10 minutos. Preparar el almíbar mezclando partes iguales de azúcar y agua, sumar el café expreso fuerte y perfumar con licor de café. Mezclar el mascarpone con la leche condensada y la crema de leche hasta lograr una textura homogénea. Embebar las vainillas en el almíbar de café. Armar el tiramisú alternando capas de vainillas, mezcla cremosa y cacao amargo. Repetir el armado hasta completar la fuente. Llevar a la heladera durante al menos 4 horas antes de servir.

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