Tiramisú exprés con vainillas caseras: la receta viral de Maru Botana, lista en pocos minutos

El tiramisú exprés con vainillas caseras de Maru Botana es una versión rápida y rendidora de este clásico italiano que se puede preparar en pocos minutos y dejar enfriar en la heladera hasta el momento de servir. La combinación de mascarpone, crema de leche y leche condensada le da una textura bien cremosa y estable.
La clave de esta receta está en las vainillas caseras: son simples de hacer, llevan pocos ingredientes y absorben mejor el almíbar de café, lo que potencia el sabor final del postre. El resultado es un tiramisú equilibrado, húmedo y con capas bien definidas.
Comensales
6
Ingredientes
Para las vainillas caseras
- 100 g azúcar
- 100 g harina
- 4 huevos
- Esencia de vainilla
Para el almíbar de café
- Azúcar (cantidad necesaria)
- Agua (cantidad necesaria)
- Café expreso bien fuerte
- Un toque de licor de café
Para la mezcla cremosa
- 300 g queso mascarpone
- 300 cc leche condensada
- 300 cc crema de leche
- Cacao amargo (para espolvorear)
La receta de Maru Botana del tiramisú express con vainillas caseras. Instagram Maru Botana.
Procedimiento
- Batir las yemas con el azúcar hasta que blanqueen.
- Incorporar las claras batidas a punto nieve con movimientos envolventes.
- Agregar la harina suavemente y perfumar con esencia de vainilla.
- Colocar la preparación en manga, formar las vainillas y hornear a 150 °C durante 8 a 10 minutos.
- Preparar el almíbar mezclando partes iguales de azúcar y agua, sumar el café expreso fuerte y perfumar con licor de café.
- Mezclar el mascarpone con la leche condensada y la crema de leche hasta lograr una textura homogénea.
- Embebar las vainillas en el almíbar de café.
- Armar el tiramisú alternando capas de vainillas, mezcla cremosa y cacao amargo.
- Repetir el armado hasta completar la fuente.
- Llevar a la heladera durante al menos 4 horas antes de servir.
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