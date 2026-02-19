Las pizzetas caseras son muy sabrosas e ideales para resolver un almuerzo o una cena sin perder tiempo. En esta versión, Maru Botana propone una masa simple, con pocos ingredientes y un amasado corto, que permite tener bases listas en menos de una hora. El formato individual agiliza la cocción y hace que cada uno pueda armar la suya a gusto.

La clave está en respetar algunos detalles básicos: usar agua tibia (no caliente) para no arruinar la levadura, integrar bien el aceite de oliva y amasar hasta que la textura quede elástica. No hace falta batidora ni técnica profesional, solo un bowl amplio y unos minutos de trabajo con las manos hasta lograr un bollo liso.

Una vez que la masa leva, se divide en porciones pequeñas y se estira en discos. Se pueden precocinar unos minutos y después agregar los toppings elegidos. Así se garantiza que queden bien cocidas, crocantes por fuera y tiernas por dentro.

Maru Botana, una de las mejores chef de Argentina. Foto: Instagram

Ingredientes para las pizzetas de Maru Botana

500 g de harina 000

25 g de levadura fresca (o 10 g de levadura seca)

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de aceite de oliva

300 ml de agua tibia (aproximadamente)

Salsa de tomate, muzzarella y toppings a gusto (jamón crudo, cebolla, aceitunas, rúcula, etc.)

Procedimiento

Colocar en un bowl la harina con la sal y mezclar. Disolver la levadura en el agua tibia e incorporarla junto con el aceite de oliva. Integrar hasta formar un bollo y amasar durante 8 a 10 minutos hasta que quede liso y elástico. Dejar descansar tapado hasta que duplique su volumen. Dividir la masa en porciones, estirar en forma de discos y colocar en una placa aceitada. Precocinar en horno fuerte durante 5 minutos. Retirar, agregar salsa y los ingredientes elegidos, y volver al horno hasta que el queso se funda y la base esté dorada.

