Marley volvió a revolucionar a sus seguidores con un tierno video que registra los primeros minutos del día de su pequeña.

La grabación no tardó en volverse viral y en cosechar miles de interacciones.

La escena comienza con él, acercándose al cuarto de la bebé mientras descansa en su cuna. Al escuchar el saludo de su padre, Milenka reaccionó con una enorme sonrisa y una felicidad desbordante que traspasó la pantalla.

Milenka balbucea y se divierte con su papá durante la mañana

Sin dudarlo, la niña se incorporó de inmediato y pronunció la palabra “Papá”, logrando conmover por completo al conductor.

EL DIVERTIDO DIÁLOGO DE MARLEY CON SU HIJA

El presentador la trasladó al sector del cambiador para dar inicio a las actividades diarias. Fue allí donde la niña comenzó a expresarse a pura risa con un tierno e indescifrable lenguaje infantil. Lejos de dejarlo pasar, el animador apeló a su característico sentido del humor y le contestó de una manera muy particular.

Marley compartió un momento cómplice junto Milenka, Por: Instagram

“Empezamos con los discursos de la mañana”, lanzó el comediante entre risas mientras registraba la divertida secuencia hogareña.

Para coronar una filmación perfecta y resumir el hermoso vínculo que mantiene con su segunda hija, el conductor coronó la publicación de Instagram con una contundente frase: “Las mejores mañanas ❤️”.

QUÉ DIJO SUSANA AL VER A LA HIJA DE MARLEY

Como era de esperarse, este fragmento audiovisual desató una ola de comentarios y elogios por parte de diversas figuras del espectáculo local y de fanáticos de la familia.

Entre los múltiples mensajes de afecto, se destacó el saludo especial de una de las máximas divas de la televisión local. “Me muero de amor, siempre sonriendo. Qué linda cuando dijo ‘papá’ me emocioné. Qué feliz te veo amigo querido”, expresó Susana Giménez.