Milenka cumplió 13 meses y protagonizó uno de los momentos más especiales de su corta vida: se paró sola por primera vez.

El hito del desarrollo infantil quedó registrado en un video que captura la emoción del momento de su padre Marley. En la grabación, la pequeña demuestra su crecimiento y autonomía.

Crédito: Instagram

UN MOMENTO VIRAL QUE DERRITE CORAZONES EN REDES SOCIALES

El video de Milenka parándose sola generó una ola de ternura entre los usuarios de redes sociales, quienes celebraron este importante avance en el desarrollo de la bebé.

A los 13 meses, la pequeña alcanza este hito motor que marca el inicio de una nueva etapa llena de descubrimientos y mayor independencia.

Estos primeros intentos de pararse sin ayuda son el paso previo a los primeros pasos, un momento que todas las familias esperan con ansias y emoción.