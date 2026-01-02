Marley vivió uno de los días más significativos de su vida personal al celebrar el primer año de Milenka, su hija menor, nacida el 28 de diciembre de 2024 mediante gestación subrogada.

La fecha estuvo marcada por la emoción, los agradecimientos y una serie de imágenes que reflejaron el profundo vínculo que el conductor construyó con la pequeña desde el primer día.

Marley celebró el primer año de Milenka: “Gracias por elegirme como tu papá”(Foto: Instagram/@milenka_ok).

El presentador compartió un mensaje cargado de sensibilidad en el que expresó cuánto transformó su vida la llegada de su hija.

“Gracias por elegirme como tu papá”, escribió, dejando en claro que la experiencia de la paternidad volvió a resignificar su rutina, su mirada cotidiana y también la de quienes forman parte de su entorno más cercano.

En el mismo posteo, Marley destacó el rol de Kasandra, la mujer que llevó adelante el embarazo, y subrayó el impacto positivo que el nacimiento de Milenka también tuvo en su familia.

Foto: Instagram (@marley) Por: Fabiana Lopez

Según contó, recientemente dialogaron sobre cómo la llegada de la niña representó un antes y un después para todos los involucrados, reforzando el carácter humano y transformador del proceso.

Marley celebró el primer año de Milenka: “Gracias por elegirme como tu papá”| Créditos: Captura +Caras

EL SALUDO DE MARLEY A MILENKA

El mensaje estuvo acompañado por un video íntimo que recorrió distintos momentos del primer año de vida de Milenka: desde imágenes de sus primeros días, escenas familiares junto a su hermano Mirko y registros del instante en que llegó al mundo.

El festejo del cumpleaños se realizó en un clima cálido y distendido, con la presencia de amigos del medio artístico que acompañan a Marley desde hace años.

Entre los invitados estuvieron Georgina Barbarossa, Lizy Tagliani y Vicky Xipolitakis, quien compartió algunas postales del encuentro y le dedicó un mensaje especial a la homenajeada, celebrando el vínculo que une al grupo.