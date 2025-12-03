Rocío Marengo vive uno de los momentos más felices de su vida tras convertirse en mamá de Isidro Fort Marengo, fruto de su relación con Eduardo Fort. La influencer compartió en Instagram un emotivo posteo mostrando las primeras imágenes con su bebé recién nacido, y las redes estallaron de amor.

Entre los cientos de mensajes de cariño, hubo uno que destacó por la ternura y la amistad que une a los protagonistas: el saludo de Marley, quien no dudó en enviarle sus felicitaciones públicas a Rocío.

“¡Qué alegría! Felicitaciones a los dos. ¡Muy lindo nombre! A disfrutar ahora! Y ya lo juntaremos a jugar con Milenka”, escribió el conductor, que fue pareja de Rocío varios años atrás, celebrando la llegada del pequeño y adelantando futuros encuentros entre los bebés.

Foto: Captura de Instagram Stories (@marley_ok) Por: Fabiana Lopez

El posteo superó rápidamente los miles de likes y se convirtió en una verdadera demostración de cariño hacia la modelo, que hoy atraviesa un presente pleno y luminoso junto a su hijo.

Marley: “¡Qué alegría! Felicitaciones a los dos. ¡Muy lindo nombre! A disfrutar ahora! Y ya lo juntaremos a jugar con Milenka”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ROCÍO MARENGO Y EDUARDO FORT PRESENTARON A SU BEBÉ RECIÉN NACIDO EN LAS REDES: “¡ESTAMOS MUY FELICES!”

La llegada tan esperada finalmente ocurrió. Rocío Marengo y Eduardo Fort presentaron en las redes sociales a su hijo recién nacido, Isidro, y la noticia explotó en minutos entre sus seguidores, colegas y amigos del medio.

En el posteo, la influencer compartió varias imágenes íntimas y emotivas del momento del parto. En una, se la ve abrazando a su bebé mientras aún está en la camilla y en otra, Eduardo posó feliz junto al nuevo integrante de la familia.

Marengo acompañó las imágenes con un mensaje repleto de alegría: “¡Estamos muy felice! ¡Bienvenido, bebito! Isidro Fort Marengo, nació en el Sanatorio Otamendi a las 10:54 am y pesó 2,480 kg”, expresó, conmovida.

Foto: Instagram (@marengorocio)

Además, agradeció los miles de mensajes de apoyo que recibió en los últimos meses y destacó lo acompañada que se sintió durante todo el proceso: “¡Siempre me sentí muy acompañada, querida y apoyada por ustedes y no quiero dejarlos afuera de este momento tan mágico!”.

Marengo también dedicó un párrafo especial a quienes la asistieron durante el parto: “No puedo dejar de agradecer como primera medida a mi obstetra Dr. Alejandro Falco, ¡rey la rompés tooooda! A Marcela, Mariela, Federico, María Inés Viglierchio, ¡y a todo un equipo espectacular que hoy trajo a mi bebé al mundo! ¡Son enormes!”, agregó.

Foto: Instagram (@marengorocio)

La publicación acumuló likes y comentarios en cuestión de minutos. Entre felicitaciones, emojis y mensajes de cariño, la pareja celebró este capítulo tan anhelado, que marca un antes y un después en su vida familiar.

¡Es muy lindo!