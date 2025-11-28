Rocío Marengo está viviendo la recta final de su primer embarazo de una manera inesperada: desde hace 48 horas permanece internada en el Sanatorio Otamendi, bajo estricta observación médica y reposo absoluto.

La modelo fue ingresada luego de un control de rutina, cuando los obstetras detectaron algunos indicadores que encendieron la alarma y recomendaron internación para evitar complicaciones.

A pesar de la preocupación que generó la noticia, Marengo decidió hablarle directamente a sus seguidores a través de una story en Instagram. “¡Hola a todos! Queremos contarles que con bebito estamos re bien”, escribió, buscando llevar calma y despejar rumores sobre su estado de salud.

El posteo de Rocío Marengo en Instagram Stories

Por qué Rocío Marengo está internada y cómo se siente

Marengo explicó que eligió no hacer público el tema de inmediato para no preocupar a sus seres queridos. “Sé que muchos nos quieren y se preocupan, por eso quise evitar contar que estamos internados”, confesó. Según detalló, el objetivo principal es “hacer reposo absoluto para evitar contracciones y que se adelante el parto”.

Rocío Marengo y Eduardo Fort (Foto: Movilpress)

En la foto que compartió desde la cama del sanatorio, se la vio acompañada por Eduardo Fort, su pareja y padre de su hijo, quien también atraviesa un momento personal complicado. Marengo destacó la atención recibida: “Estar con atención de primera me hace sentir segura y tranquila”, expresó.

Los días previos al nacimiento y el mensaje de tranquilidad

Rocío Marengo y Eduardo Fort se mostraron muy felices al anunciar el sexo de su primer hijo. (Foto: Movilpress) Por: MOVILPRESS

Sobre el plan para los próximos días, Rocío fue clara: “Serán unos días más y a casa a ultimar detalles para recibirlo con todo el amor”. Además, en diálogo con su entorno, contó que “bebito está perfecto y si me tengo que quedar toda la vida para que él esté bien, no tengo problema”.

“Es re gordito. Está con un peso espectacular”, sumó, y confirmó que le quedan 10 días de reposo absoluto antes del parto.

“Estamos perfectos y estoy tranquila porque lo monitorean”, aseguró la modelo, que busca mantener informados a sus seguidores sin generar alarma. La internación, según explicaron desde su entorno, es una medida de precaución para que tanto ella como el bebé lleguen al parto en las mejores condiciones posibles.