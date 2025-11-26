Eduardo Fort está en el ojo de la tormenta. El empresario chocolatero enfrenta una fuerte crisis familiar y la Justicia lo inscribió en el registro de deudores alimentarios tras una denuncia de su ex esposa, Karina Antoniali. La situación escaló tanto que le trabaron un embargo y le prohibieron salir del país.

En medio de este panorama, Rocío Marengo salió a respaldarlo con un mensaje emotivo en redes sociales. “Hoy más que nunca, pienso que bebito no podría tener mejor papá. Gordi, orgullosa y segura a tu lado”, escribió la mediática junto a una foto de ambos en un ascensor, después de aplicarse una vacuna.

Rocío Marengo bancó a Eduardo Fort tras el embargo multimillonario que sufrió (Foto: Instagram @marengorocio)

Marengo también compartió detalles sobre su embarazo, que ya transita la semana 33. “Hoy pesó 2,450 kg. Todos sus estudios perfectos. Así que ahora a seguir empollando”, contó, mostrando que, a pesar de los problemas judiciales de Fort, la pareja se mantiene unida y enfocada en la llegada de su hijo.

EDUARDO FORT QUEDÓ EN MEDIO DE UNA FUERTE INTERNA FAMILIAR Y FUE EMBARGADO POR SU EX, KARINA ANTONIALI

La situación judicial de Fort se agravó en los últimos días. Según explicó la periodista Cora De Barbieri, el embargo no solo afecta bienes personales como el departamento donde vive, sino también sus acciones en la empresa Felfort. Además, al igual que le ocurrió a Mauro Icardi, el empresario quedó inscripto en el registro de deudores alimentarios y tiene prohibido salir del país.

La denuncia por deuda alimentaria fue presentada hace tres años y, según trascendió, Fort ya llevaría un tiempo sin cumplir con sus obligaciones económicas para con sus hijos mellizos, Angie y Pietro, de 16 años.

Rocío Marengo y Eduardo Fort. (Foto: @marengorocio)

El conflicto no termina ahí. La familia Fort está atravesada por una interna feroz por la fábrica de chocolates, y los sobrinos del empresario salieron a hablar públicamente sobre los problemas que existen entre ellos. Marta Fort, por ejemplo, apuntó contra su tío y lo tildó de formar parte de “una familia complicada”.

Mientras la Justicia avanza y la tensión familiar crece, Rocío Marengo eligió mostrarse más cerca que nunca de Eduardo Fort, dejando en claro de qué lado está en este momento tan delicado.

